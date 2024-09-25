«Компот с мясом». В Омске ученик школы пожаловался на червяка в напитке

Posted 25 сентября, 09:59
Published 25 сентября, 09:59
Modified 25 сентября, 10:08
Updated 25 сентября, 10:08
Школьник из Омска пожаловался на компот с червяком. Инцидент произошел в столовой гимназии № 12 на улице Энтузиастов. Ученик оставил обращение в паблике «ЧП Омск» сегодня, 25 сентября.
«Я плачу за питание, чтобы получать в еде опарышей? Так еще и учителя утверждают, что это нормально! Куда можно обратиться за решением данной проблемы? Так как идти к директрисе будет бессмысленно. Будут кормить пустыми обещаниями», — рассказал юный омич.
В комментариях к посту пользователи социальной сети сообщили, что червяк в компоте из сухофруктов — обычное явление. Омичи оставили шутки про «компот с мясом» и экологически чистый напиток, намекая, что «черви что попало грызть не будут».
На сообщение ученика отреагировали в администрации Омска. В мэрии обещали запросить информацию в отделе общего образования и дать ответ не позднее 26 сентября.
На сайте гимназии №12 указано, что питание школьников в образовательном учреждении занимается ООО «НПК СПЕЦПИТАНИЕ».
Ранее Город55 публиеовал топ лучших школ Омска на основании отзывов.