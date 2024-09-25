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Posted 25 сентября, 09:59

Published 25 сентября, 09:59

Modified 25 сентября, 10:08

Updated 25 сентября, 10:08

Иллюстрация

«Компот с мясом». В Омске ученик школы пожаловался на червяка в напитке

25 сентября 2024, 09:59
Фото: 1MI
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В Омске ученик гимназии № 12 рассказал о компоте с червяком в школьной столовой

В мэрии обещали проверить информацию и дать ответ в ближайшее время.

Школьник из Омска пожаловался на компот с червяком. Инцидент произошел в столовой гимназии № 12 на улице Энтузиастов. Ученик оставил обращение в паблике «ЧП Омск» сегодня, 25 сентября.

«Я плачу за питание, чтобы получать в еде опарышей? Так еще и учителя утверждают, что это нормально! Куда можно обратиться за решением данной проблемы? Так как идти к директрисе будет бессмысленно. Будут кормить пустыми обещаниями», — рассказал юный омич.
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Скриншот. Фото: ЧП Омск

В комментариях к посту пользователи социальной сети сообщили, что червяк в компоте из сухофруктов — обычное явление. Омичи оставили шутки про «компот с мясом» и экологически чистый напиток, намекая, что «черви что попало грызть не будут».

На сообщение ученика отреагировали в администрации Омска. В мэрии обещали запросить информацию в отделе общего образования и дать ответ не позднее 26 сентября.

На сайте гимназии №12 указано, что питание школьников в образовательном учреждении занимается ООО «НПК СПЕЦПИТАНИЕ».

Ранее Город55 публиеовал топ лучших школ Омска на основании отзывов.

«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши
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#Евгений Игишев#Общество#Образование#Омск#Мэрия#Соцсеть#Школьник#Червяк#Шутки#Столовая
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