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Дефицит

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Декабрь
Рубль за грамм: сколько стоит сливочное масло в омских магазинах
6 декабря, 07:22
Октябрь
Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов
Предполагается, что стоимость бытовой техники вырастет в несколько раз. Это связано с бюрократическими сложностями, импортом, рост стоимости за рубежом.
29 октября, 10:07
С 19% до 21%: Центробанк РФ повысил ставку в ответ на инфляционные риски
Центральный банк России поднял ключевую ставку в связи с проинфляционными рисками, связанными с увеличением бюджетных расходов и дефицитом.
25 октября, 12:23
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
Сентябрь
Энергия на вес золота. Расценки на кофе в Омске рискуют серьезно вырасти к концу года
29 сентября, 03:32
Не устраивают зарплаты? В Омской области возникла острая нехватка водителей скорой
24 сентября, 05:23
Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков
23 сентября, 05:48
Омичи запасаются лекарствами: к 2025 году ожидается новое подорожание
Цены на лекарства в России продолжают расти, и это связано не только с объективными факторами, но и с паническими покупками впрок.
13 сентября, 06:59
«Работать за 40 тысяч?»: почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать
11 сентября, 02:17
Август
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
5 августа, 08:26
Россияне жалуются на опустевшие полки в продуктовых магазинах. Кто в этом виноват
1 августа, 10:01
Июль
Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты
29 июля, 08:02
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
18 июля, 10:44
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Июнь
В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов
11 июня, 05:38
Май
Мэр Шелест предложил застройщикам поучаствовать в развитии социнфраструктуры Омска
15 мая, 05:48
Апрель
На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
26 апреля, 05:26
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
18 апреля, 04:41
Февраль
Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
21 февраля, 09:51

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