Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков сообщил, что к началу нового сезона в команде появится еще один нападающий.
«Работа над вариантами усиления команды ведется все время, размышления идут без остановок, в том числе и о следующем сезоне. В этот состав хоккеистов еще рассматриваем. Как минимум один игрок атаки до начала сезона должен появиться. Но, как и предупреждал, по персоналиям деталей не раскрою», — написал Чистяков в своем телеграм-канале.
Сейчас в составе команды 12 нападающих, в том числе 5 форвардов-новичков: Линден Вей, Коул Касселс, Александр Яремчук, Егор Манин, Александр Перевалов.
Также Герман Чистяков сообщил, что место главного тренера останется за Сергеем Звягиным. Напомим, контракт с наставником заключили на два года.
Ранее Город55 рассказывал, что хоккеист омского «Авангарда» Даррен Диц занял пятое место в списке лучших снайперов-защитников за все сезоны КХЛ.