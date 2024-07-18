gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Герман Чистяков

Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий

18 июля 2024, 08:28
Фото: Телеграм-канал гендиректора ХК Авангард Германа Чистякова
Герман Чистяков
Имя нового форварда пока не раскрывается.

Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков сообщил, что к началу нового сезона в команде появится еще один нападающий.

«Работа над вариантами усиления команды ведется все время, размышления идут без остановок, в том числе и о следующем сезоне. В этот состав хоккеистов еще рассматриваем. Как минимум один игрок атаки до начала сезона должен появиться. Но, как и предупреждал, по персоналиям деталей не раскрою», — написал Чистяков в своем телеграм-канале.

Сейчас в составе команды 12 нападающих, в том числе 5 форвардов-новичков: Линден Вей, Коул Касселс, Александр Яремчук, Егор Манин, Александр Перевалов.

Также Герман Чистяков сообщил, что место главного тренера останется за Сергеем Звягиным. Напомим, контракт с наставником заключили на два года.

Ранее Город55 рассказывал, что хоккеист омского «Авангарда» Даррен Диц занял пятое место в списке лучших снайперов-защитников за все сезоны КХЛ.

Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Контракт#Нападающий#Тренер#Герман Чистяков
Подпишитесь
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
Сегодня, 10:44
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
Сегодня, 03:52
Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований
Сегодня, 07:55
«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды
Сегодня, 05:57
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
Сегодня, 08:55
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
Сегодня, 06:33