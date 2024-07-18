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Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей

18 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
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В школах и детских садах Омска не досчитались больше тысячи педагогов

В школах острее всего нехватка ощущается среди учителей математики, русского языка и литературы, английского языка.

По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов. Дефицит возник среди учителей математики (120 открытых вакансий), русского языка и литературы (95 вакансий), английского языка (81 вакансия), начальных классов (78 вакансий), физики (29 вакансий), истории и обществознания (25 вакансий). По другим предметам нехватка педагогов ощущается не так сильно.

В детских садах открыты вакансии для 196 воспитателей и 98 нянечек. Также в учреждения дошкольного и школьного образования требуются психологи, тьюторы, логопеды, дефектологи, вожатые, педагоги-организаторы.

В середине июля в Омскстате опубликовали данные о зарплатах среди работников социальной сферы. Средний заработок учителей в школах в первом квартале 2024 года был на уровне 43,2 тысячи рублей. А воспитатели в детских садах получали 38,2 тысячи рублей.

Можно больше. В Омскстате назвали среднюю зарплату учителей и врачей в 2024 году
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#История#Дефицит#Школы#Детские сады#Учителя#Педагоги#Русский язык#Математика#Физика#Обществознание#Литература
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