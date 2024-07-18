Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей

По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов. Дефицит возник среди учителей математики (120 открытых вакансий), русского языка и литературы (95 вакансий), английского языка (81 вакансия), начальных классов (78 вакансий), физики (29 вакансий), истории и обществознания (25 вакансий). По другим предметам нехватка педагогов ощущается не так сильно.