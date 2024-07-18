Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов. Дефицит возник среди учителей математики (120 открытых вакансий), русского языка и литературы (95 вакансий), английского языка (81 вакансия), начальных классов (78 вакансий), физики (29 вакансий), истории и обществознания (25 вакансий). По другим предметам нехватка педагогов ощущается не так сильно.
В детских садах открыты вакансии для 196 воспитателей и 98 нянечек. Также в учреждения дошкольного и школьного образования требуются психологи, тьюторы, логопеды, дефектологи, вожатые, педагоги-организаторы.
В середине июля в Омскстате опубликовали данные о зарплатах среди работников социальной сферы. Средний заработок учителей в школах в первом квартале 2024 года был на уровне 43,2 тысячи рублей. А воспитатели в детских садах получали 38,2 тысячи рублей.