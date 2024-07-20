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Кратковременный дождь

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Июль
Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров
Прокурор города Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня затопило придомовые территории и частные дома.
20 июля, 06:56
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
18 июля, 08:55
7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени
16 июля, 08:32
Июнь
Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня
6 июня, 13:57
«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков
Бригады УБХБ приступили к откачке воды с городских улиц после дневного дождя, о том, как протекает работа, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
6 июня, 12:43
Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер
6 июня, 08:50
Май
Пожар в спортивном магазине, модернизация парка и дождливое начало лета. Омск сегодня
30 мая, 14:06
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Затопленный город. Какие улицы Омска больше всего пострадали от ночного ливня
20 мая, 11:04
Август 2023
Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
В Обь-Иртышском УГМС предупредили, что завтра, 23 августа, в регионе ожидается резкое изменение погодных условий.
22 августа 2023, 12:15
Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
4 августа 2023, 10:06
МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, 3 августа в Омской области ожидаются локальные неблагоприятные погодные явления.
2 августа 2023, 13:01
Снова дождь и гроза. Омичам рассказали, какую погоду ждать на День города
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на 5 августа.
2 августа 2023, 08:51

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