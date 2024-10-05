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Авангард Омск

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Октябрь
Председатель Совета директоров «Авангарда» оставил пост
5 октября, 15:19
Август
В виде сумки для доставки продуктов. «Авангард» заказал три новых дирижабля
Омский хоккейный клуб ищет подрядчика, который изготовит три новых дирижабля к предстоящему сезону, один из них будет с логотипом сервиса доставки продуктов.
3 августа, 10:42
Июль
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня
26 июля, 14:03
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
На два года. «Авангард» заключил контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым
Соглашение с Дмитрием Злодеевым рассчитано на два года, форвард перешел в омский клуб после обмена с «Нефтехимиком».
22 июля, 13:13
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Июнь
Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года
Почетного звания удостоен чешский центральный нападающий Роман Червенка.
18 июня, 10:24

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