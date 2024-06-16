gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

иллюстрация

«Финал» дела Саханя, долгожданный мост и «обновки» для города. Главные темы недели

16 июня 2024, 11:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Минувшая неделя была полна ярких событий — так, что некоторые из них определенно стоит вспомнить. И поэтому многие их них и оказались в этом дайджесте от Города55.

Тема №1. Новые лица и освобождение из-под стражи.

В деле «Павлова и Саханя» появились новые подробности и — новые подозреваемые. Под пристальным вниманием Следственного комитета оказалась фигура замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации — Юлия Швецова. По информации следствия, именно она и продлила «Кедру» договор на земельные участки в парке 30-летия ВЛКСМ, даже несмотря на то, что строительство там так и не началось. Кроме того, как отмечали представители ведомства, директор «Кедра» и депутаты Павлов и Сахань приобрели право собственности на участки парка не совсем законным путем.

В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
Узнать подробнее

Следующий немаловажный «поворот» в деле произошел на следующий день: Толчева, директора компании «Кедр», а также депутатов Павлова и Саханя освободили из-под стражи прямо в зале суда: ходатайства органов предварительного расследования были отклонены.

Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Узнать подробнее

Вместе с тем, появились и ранее неизвестные подробности о жизни и деятельности депутатов: оказывается, Дмитрия Павлова задержали сразу после его возвращения из зоны проведения СВО — причем это была его 9 поездка. Как сообщалось, депутат неоднократно участвовал в передаче гуманитарной помощи. Кроме того, аналогичную поддержку бойцам оказывал и Дмитрий Сахань — весной этого года он побывал в Луганске, доставив солдатам внедорожник с полезным грузом.

Омского депутата задержали и собирались арестовать после возвращения из зоны СВО
Узнать подробнее

Но также интересно и другое: спустя некоторое время появилась информация, что постановление о возбуждении уголовного дела против Саханя, Павлова и Толчева вновь отменили. Причем, документ об «отмене дела» оба раза был подписан перзамом генерального прокурора РФ — Анатолием Разинкиным. Свое решение в ведомстве мотивировали тем, что не набралось достаточного объема данных, которые бы указывали на признаки преступления.

Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов
Узнать подробнее

Собственно, без изменений остался и статус одного из обвиняемых: Дмитрий Сахань сохранил свою должность вице-спикера городского парламента. Ну, а статус Дмитрия Павлова даже укрепился: по словам адвоката депутата, его клиент неукоснительно соблюдает все нормы законодательства и добросовестно ведет предпринимательскую деятельность.

«Не сможем принять никаких решений». Спикер Горсовета Корбут высказался о деле Саханя
Узнать подробнее
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
Узнать подробнее

Тема №2. Возвращение Ленинградского моста.

Ждать возвращения одной из важнейших транспортных магистралей Омска — Ленинградского моста пришлось, ни много ни мало, 16 месяцев. Но — время с февраля 2023 года пролетело, 2 млрд рублей инвестиций реализованы — город понемногу «приходит в себя» после длительных заторов. В теории, «откапиталенный» мост может прослужить омичам целый век — но только при условии правильной и бережной эксплуатации.

В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост
Узнать подробнее

Есть у долгожданного моста и своя «изюминка» — это первое сооружение в городе, снабженное подсветкой. Ее запуск также состоялся 12 июня, в День России. Ну, а собравшиеся омичи могли посмотреть сразу на все 8 режимов подсветки — хоть они и предназначены для разных дат и событий.

«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста
Узнать подробнее

Но вот как бы радостно не было, уже скоро омичей ждет новое перекрытие «переправ» через Иртыш: в планах администрации до 2026 года привести в порядок мост 60-летия ВЛКСМ (тот, что у телецентра). Метод работ будет тот же, «проверенный» — с уменьшением доступных для движения полос. Начало работ запланировано на осень этого года.

Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
Узнать подробнее

Тема №3. Украшения города.

Омск постоянно живет и развивается: мосты тоже часть этого процесса. Но вместе с тем, в городе появляются и новые объекты, создающие удобство и уют для горожан. Например, после почти 20-летнего перерыва вновь заработали фонтаны у библиотеки им. А. С. Пушкина. Правда, не без курьезов: судя по всему, новые фонтаны особенно «глянулись» юным омичам — так, что мэру города пришлось убедительно попросить родителей объяснить своим детям, что фонтан — точно не место для игр.

Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет
Узнать подробнее
«Не место для игр». Мэр попросил детей не плескаться в фонтане у библиотеки Пушкина
Узнать подробнее

Другую «обновку» для Омска анонсировал уже губернатор региона, Виталий Хоценко: через два года в городе появится новый мост через Омь. Кстати, договор о возведении подписали прямо на открытии другой переправы — Ленинградского моста.

Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь
Узнать подробнее

Кроме того, планируется реализация и проектов «поменьше» — в Омске может появиться второй мост с подсветкой. Власти пока только ищут подрядчика, но если все пройдет «как надо», то новая иллюминация появится на метромосте уже к 1 декабря этого года. Стоимость проекта — чуть больше 90 миллионов рублей.

Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Следственный комитет#Уголовное дело#Коррупция#Ленинградский мост#Иртыш#Фонтаны#Итоги недели
Подпишитесь
В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды
Сегодня, 06:46
Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
Сегодня, 05:27
Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»
Сегодня, 04:34
Срочно. Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
Сегодня, 12:25
Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле
Сегодня, 11:47
"