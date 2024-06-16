«Финал» дела Саханя, долгожданный мост и «обновки» для города. Главные темы недели

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В деле «Павлова и Саханя» появились новые подробности и — новые подозреваемые. Под пристальным вниманием Следственного комитета оказалась фигура замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации — Юлия Швецова. По информации следствия, именно она и продлила «Кедру» договор на земельные участки в парке 30-летия ВЛКСМ, даже несмотря на то, что строительство там так и не началось. Кроме того, как отмечали представители ведомства, директор «Кедра» и депутаты Павлов и Сахань приобрели право собственности на участки парка не совсем законным путем.
Следующий немаловажный «поворот» в деле произошел на следующий день: Толчева, директора компании «Кедр», а также депутатов Павлова и Саханя освободили из-под стражи прямо в зале суда: ходатайства органов предварительного расследования были отклонены.
Вместе с тем, появились и ранее неизвестные подробности о жизни и деятельности депутатов: оказывается, Дмитрия Павлова задержали сразу после его возвращения из зоны проведения СВО — причем это была его 9 поездка. Как сообщалось, депутат неоднократно участвовал в передаче гуманитарной помощи. Кроме того, аналогичную поддержку бойцам оказывал и Дмитрий Сахань — весной этого года он побывал в Луганске, доставив солдатам внедорожник с полезным грузом.
Но также интересно и другое: спустя некоторое время появилась информация, что постановление о возбуждении уголовного дела против Саханя, Павлова и Толчева вновь отменили. Причем, документ об «отмене дела» оба раза был подписан перзамом генерального прокурора РФ — Анатолием Разинкиным. Свое решение в ведомстве мотивировали тем, что не набралось достаточного объема данных, которые бы указывали на признаки преступления.
Собственно, без изменений остался и статус одного из обвиняемых: Дмитрий Сахань сохранил свою должность вице-спикера городского парламента. Ну, а статус Дмитрия Павлова даже укрепился: по словам адвоката депутата, его клиент неукоснительно соблюдает все нормы законодательства и добросовестно ведет предпринимательскую деятельность.
Ждать возвращения одной из важнейших транспортных магистралей Омска — Ленинградского моста пришлось, ни много ни мало, 16 месяцев. Но — время с февраля 2023 года пролетело, 2 млрд рублей инвестиций реализованы — город понемногу «приходит в себя» после длительных заторов. В теории, «откапиталенный» мост может прослужить омичам целый век — но только при условии правильной и бережной эксплуатации.
Есть у долгожданного моста и своя «изюминка» — это первое сооружение в городе, снабженное подсветкой. Ее запуск также состоялся 12 июня, в День России. Ну, а собравшиеся омичи могли посмотреть сразу на все 8 режимов подсветки — хоть они и предназначены для разных дат и событий.
Но вот как бы радостно не было, уже скоро омичей ждет новое перекрытие «переправ» через Иртыш: в планах администрации до 2026 года привести в порядок мост 60-летия ВЛКСМ (тот, что у телецентра). Метод работ будет тот же, «проверенный» — с уменьшением доступных для движения полос. Начало работ запланировано на осень этого года.
Омск постоянно живет и развивается: мосты тоже часть этого процесса. Но вместе с тем, в городе появляются и новые объекты, создающие удобство и уют для горожан. Например, после почти 20-летнего перерыва вновь заработали фонтаны у библиотеки им. А. С. Пушкина. Правда, не без курьезов: судя по всему, новые фонтаны особенно «глянулись» юным омичам — так, что мэру города пришлось убедительно попросить родителей объяснить своим детям, что фонтан — точно не место для игр.
Другую «обновку» для Омска анонсировал уже губернатор региона, Виталий Хоценко: через два года в городе появится новый мост через Омь. Кстати, договор о возведении подписали прямо на открытии другой переправы — Ленинградского моста.
Кроме того, планируется реализация и проектов «поменьше» — в Омске может появиться второй мост с подсветкой. Власти пока только ищут подрядчика, но если все пройдет «как надо», то новая иллюминация появится на метромосте уже к 1 декабря этого года. Стоимость проекта — чуть больше 90 миллионов рублей.