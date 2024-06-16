«Финал» дела Саханя, долгожданный мост и «обновки» для города. Главные темы недели

В деле «Павлова и Саханя» появились новые подробности и — новые подозреваемые. Под пристальным вниманием Следственного комитета оказалась фигура замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации — Юлия Швецова. По информации следствия, именно она и продлила «Кедру» договор на земельные участки в парке 30-летия ВЛКСМ, даже несмотря на то, что строительство там так и не началось. Кроме того, как отмечали представители ведомства, директор «Кедра» и депутаты Павлов и Сахань приобрели право собственности на участки парка не совсем законным путем.