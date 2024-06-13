Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:19
Адвокат Михаил Ошеров сегодня, 13 июня, выступил с обращением к представителям омских СМИ. Речь шла о деле депутата Заксобрания Омской области Дмитрия Павлова, чьи интересы защищает Ошеров. Город55 уже писал о том, что в отношении Павлова, а также Дмитрия Саханя (вице-спикера Омского городского Совета и экс-директора компании «Кедр») и действующего гендиректора «Кедра» Игоря Толчева дважды возбуждалось уголовное дело, причем оба раза его тут же закрывала прокуратура. Теперь Ошеров рассказал подробности.
Адвокат уточнил, что Следком инкриминировал его клиенту получение в аренду под видом строительства по заниженной стоимости муниципальной земли. Речь о тех участках, на которых сейчас стоят ТРЦ «Парк» и теннисные корты.
— Данные объекты следствие посчитало фактически не построенными, хотя в необоснованности данного обвинения каждый житель Омска, при наличии времени и желания, может убедиться лично, — заявил Ошеров.
Оба уголовных дела были возбуждены по одному и тому же основанию. При этом в прокуратуре объяснили, что недостатки, зафиксированные в первом постановлении о возбуждении, остались не устраненными во втором. Кроме того, адвокат заявил, что данные следствия о заниженной стоимости аренды земли не верны: «Кедр» заплатил 4,5 млн при кадастровой стоимости 3,36 млн рублей.
— Также хотел бы отметить, что мой клиент очень внимательно относится к соблюдению закона, — рассказал Ошеров в заключение, — не хранит и не перевозит наркотики, оружие и боеприпасы, не хранит запрещенные российским законодательством материалы в своем компьютере или телефоне, является добросовестным предпринимателем и законопослушным гражданином.
Напомним: еще одним фигурантом дел о кортах и торгово-развлекательном центре, построенных на земле, выделенной из состава парка имени 30-лет ВЛКСМ, является первый заместитель директора департамента имущественных отношений Юлия Швецова: по данным следствия, она незаконно продлила договор аренды земли, хотя на ней не велось строительство.
На данный момент все фигуранты находятся на свободе, ничего не известно о новых обвинениях в их адрес либо о новых уголовных делах, в которых бы были их имена.