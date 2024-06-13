Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам

Оба уголовных дела были возбуждены по одному и тому же основанию. При этом в прокуратуре объяснили, что недостатки, зафиксированные в первом постановлении о возбуждении, остались не устраненными во втором. Кроме того, адвокат заявил, что данные следствия о заниженной стоимости аренды земли не верны: «Кедр» заплатил 4,5 млн при кадастровой стоимости 3,36 млн рублей.