В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:16
В День России в Омске прошло торжественное открытие Ленинградского моста после капитального ремонта. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней было выделено около 2 млрд рублей. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что, при правильной эксплуатации, сооружение прослужит омичам еще 100 лет.
Сегодня вечером на объекте запустят архитектурную подсветку, мост окрасится цветами флага России в честь праздника. Всего предусмотрено восемь разных режимов свечения, в том числе и повседневный.
Напомним, что на открытии глава региона анонсировал подписание соглашения о строительстве платного моста через Омь, который должен появиться в Омске к 2026 году. На проект планируется потратить около 2,031 млрд рублей