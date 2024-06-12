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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост

В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост

12 июня 2024, 08:59
Фото: gorod55.ru

В Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост

Сегодня состоялось торжественное открытие Ленинградского моста после капремонта, на реализацию проекта было потрачено около 2 млрд рублей.

В День России в Омске прошло торжественное открытие Ленинградского моста после капитального ремонта. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней было выделено около 2 млрд рублей. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что, при правильной эксплуатации, сооружение прослужит омичам еще 100 лет.

Сегодня вечером на объекте запустят архитектурную подсветку, мост окрасится цветами флага России в честь праздника. Всего предусмотрено восемь разных режимов свечения, в том числе и повседневный.

Напомним, что на открытии глава региона анонсировал подписание соглашения о строительстве платного моста через Омь, который должен появиться в Омске к 2026 году. На проект планируется потратить около 2,031 млрд рублей

Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Строительство моста#Перекрытие моста#Новости#Ремонт моста#Открытие моста
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