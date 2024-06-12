В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост

В День России в Омске прошло торжественное открытие Ленинградского моста после капитального ремонта. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней было выделено около 2 млрд рублей. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что, при правильной эксплуатации, сооружение прослужит омичам еще 100 лет.