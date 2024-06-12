Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь

Проект должны воплотить в реальность к 2026 году, мост позволит разгрузить центральные улицы города от фур и соединит северный промышленный узел Омска с восточным. Затраты на проект ориентировочно составят 2,031 млрд рублей, а стоимость проезда платного участка будет варьироваться от 55 до 220 рублей.