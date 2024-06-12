Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что заключил соглашение с инвестором о строительстве в Омске платного моста через Омь. Его протяженность составит 1,2 километра. Договор был подписан сегодня, 12 июня, на открытии Ленинградского моста после продолжительного ремонта.
Отмечается, что мосты в городе не строили более 20 лет, новый должен стать альтернативой действующим. Инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных машин и полиции.
Проект должны воплотить в реальность к 2026 году, мост позволит разгрузить центральные улицы города от фур и соединит северный промышленный узел Омска с восточным. Затраты на проект ориентировочно составят 2,031 млрд рублей, а стоимость проезда платного участка будет варьироваться от 55 до 220 рублей.