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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Через два года в Омске появится платный мост через Омь

Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь

12 июня 2024, 07:32
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

Через два года в Омске появится платный мост через Омь

Губернатор Виталий Хоценко заключил соглашение с инвестором о строительстве в Омске платного моста через Омь, проект должен быть готов к 2026 году.

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что заключил соглашение с инвестором о строительстве в Омске платного моста через Омь. Его протяженность составит 1,2 километра. Договор был подписан сегодня, 12 июня, на открытии Ленинградского моста после продолжительного ремонта.

Отмечается, что мосты в городе не строили более 20 лет, новый должен стать альтернативой действующим. Инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных машин и полиции.

Проект должны воплотить в реальность к 2026 году, мост позволит разгрузить центральные улицы города от фур и соединит северный промышленный узел Омска с восточным. Затраты на проект ориентировочно составят 2,031 млрд рублей, а стоимость проезда платного участка будет варьироваться от 55 до 220 рублей.

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