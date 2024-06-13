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Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Мэр Шелест попросил юных омичей не играть в фонтане у библиотеки им. Пушкина

«Не место для игр». Мэр попросил детей не плескаться в фонтане у библиотеки Пушкина

13 июня 2024, 09:26
Фото: 1MI

Мэр Шелест попросил юных омичей не играть в фонтане у библиотеки им. Пушкина

Градоначальник заметил, что юные омичи плескаются в недавно открытом фонтане и ходят по краям чаш. Шелест попросил донести до детей, что такие игры могут быть опасны.

Во время проезда по городу мэр Сергей Шелест заметил, что в недавно открытом фонтане у библиотеки имени Пушкина играют дети, они плескались водой и ходили по краям чаш. Такое поведение юных омичей вызвало беспокойство у градоначальника.

«Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что фонтан у библиотеки Пушкина открыли вчера после 20-летнего простоя. Теперь он работает в постоянном режиме, в будущем объект планируют украсить подсветкой.

Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет
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