«Не место для игр». Мэр попросил детей не плескаться в фонтане у библиотеки Пушкина

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Во время проезда по городу мэр Сергей Шелест заметил, что в недавно открытом фонтане у библиотеки имени Пушкина играют дети, они плескались водой и ходили по краям чаш. Такое поведение юных омичей вызвало беспокойство у градоначальника.
«Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что фонтан у библиотеки Пушкина открыли вчера после 20-летнего простоя. Теперь он работает в постоянном режиме, в будущем объект планируют украсить подсветкой.