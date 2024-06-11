«Не сможем принять никаких решений». Спикер Горсовета Корбут высказался о деле Саханя

Спикер Горсовета Владимир Корбут сообщил, что его заместитель Дмитрий Сахань продолжает сохранять свое место в президиуме городского парламента, никаких изменений не будет до окончания следствия по делу о незаконном строительстве в парке им. 30-летия ВЛКСМ.