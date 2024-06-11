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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Спикер Горсовета Корбут высказался о деле своего заместителя Саханя

«Не сможем принять никаких решений». Спикер Горсовета Корбут высказался о деле Саханя

11 июня 2024, 10:58
Фото: 1MI

Спикер Горсовета Корбут высказался о деле своего заместителя Саханя

Спикер Горсовета Владимир Корбут прокомментировал информацию о деле своего заместителя Дмитрия Саханя и сообщил, что депутат не будет исключен из президиума до окончания следствия.

Спикер Горсовета Владимир Корбут сообщил, что его заместитель Дмитрий Сахань продолжает сохранять свое место в президиуме городского парламента, никаких изменений не будет до окончания следствия по делу о незаконном строительстве в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

«Пока ведутся следственные действия, мы не сможем принять никаких решений. Пока Дмитрий Сахань остается в статусе вице-спикера, — передает слова Корбута „Омск-информ“.

Напомним, что Дмитрий Сахань, Дмитрий Павлов и директор ООО «Кедр» Игорь Толчин обвиняются в крупном мошенничестве, депутаты были задержаны 6 июня, бизнесмен — несколькими днями позже. Сегодня фигурантов дела освободили из-под стражи в зале Басманного районного суда Москвы, следователи не удовлетворили ходатайство о заключении задержанных под стражу.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Задержание#Депутаты#Суд#Депутат#Задержан#Новости#Горсовет
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