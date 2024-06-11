«Не сможем принять никаких решений». Спикер Горсовета Корбут высказался о деле Саханя

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Спикер Горсовета Владимир Корбут сообщил, что его заместитель Дмитрий Сахань продолжает сохранять свое место в президиуме городского парламента, никаких изменений не будет до окончания следствия по делу о незаконном строительстве в парке им. 30-летия ВЛКСМ.
«Пока ведутся следственные действия, мы не сможем принять никаких решений. Пока Дмитрий Сахань остается в статусе вице-спикера, — передает слова Корбута „Омск-информ“.
Напомним, что Дмитрий Сахань, Дмитрий Павлов и директор ООО «Кедр» Игорь Толчин обвиняются в крупном мошенничестве, депутаты были задержаны 6 июня, бизнесмен — несколькими днями позже. Сегодня фигурантов дела освободили из-под стражи в зале Басманного районного суда Москвы, следователи не удовлетворили ходатайство о заключении задержанных под стражу.