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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Омске снова начали искать подрядчика для оснащения метромоста подсветкой

Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста

12 июня 2024, 11:44
Фото: gorod55.ru

В Омске снова начали искать подрядчика для оснащения метромоста подсветкой

На портале госзакупок снова появился аукцион на оснащение метромоста архитектурной подсветкой, подрядчику готовы заплатить 90,6 млн рублей. Ранее омские власти уже пытались найти исполнителя работ, но торги прошли неудачно.

В Омске начали искать подрядчика, который займется установкой архитектурной подсветки на метромост, соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Исполнителю работ готовы заплатить 90,6 млн рублей, воплотить проект в жизнь необходимо до 1 декабря 2024 года.

Подсветку планируется разместить по всей длине моста — на 1 905 метров. Она будет иметь не менее 12 режимов свечения, некоторые из них указаны в документе, прикрепленном к заявке: новогодний, в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня народного единства, Дня России и государственного флага РФ. Также будет разработан повседневный вариант подсветки.

Напомним, что ранее омские власти уже пытались найти подрядчика для выполнения работ, однако торги прошли неудачно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Подрядчик#Новости#Световая иллюминация#Метромост#Подсветка#Подрядчики#Праздничная подсветка
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