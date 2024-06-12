Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Омске начали искать подрядчика, который займется установкой архитектурной подсветки на метромост, соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Исполнителю работ готовы заплатить 90,6 млн рублей, воплотить проект в жизнь необходимо до 1 декабря 2024 года.
Подсветку планируется разместить по всей длине моста — на 1 905 метров. Она будет иметь не менее 12 режимов свечения, некоторые из них указаны в документе, прикрепленном к заявке: новогодний, в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня народного единства, Дня России и государственного флага РФ. Также будет разработан повседневный вариант подсветки.
Напомним, что ранее омские власти уже пытались найти подрядчика для выполнения работ, однако торги прошли неудачно.