Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста

Подсветку планируется разместить по всей длине моста — на 1 905 метров. Она будет иметь не менее 12 режимов свечения, некоторые из них указаны в документе, прикрепленном к заявке: новогодний, в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня народного единства, Дня России и государственного флага РФ. Также будет разработан повседневный вариант подсветки.