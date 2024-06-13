gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

запуск подстветки

«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста

13 июня 2024, 03:03
Фото: gorod55.ru
запуск подстветки

В Омске празднование Дня России завершилось световым шоу на Ленинградском мосту

Виталий Хоценко вместе с детьми включил подсветку на Ленинградском мосту в честь празднования Дня России. За час омичам показали восемь режимов работы иллюминации, на что пришли посмотреть многие горожане.

В завершение празднования Дня России для жителей Омска на Ленинградском мосту включили подсветку. Это сделал Виталий Хоценко вместе с детьми.

«Ну что, запускаем? Раз, два, три — поехали!» — такими словами губернатор вместе с детьми дали старт.
запуск подстветки
Видео: gorod55.ru

За час омичам продемонстрировали восемь режимов работы иллюминации. На это зрелище пришли посмотреть многие горожане. Они снимали иллюминацию на телефоны и делились записями с близкими, а также публиковали их в социальных сетях.

Световое шоу произвело на всех неизгладимое впечатление. Мост засиял разными красками, особенно красиво было наблюдать за отражением света в воде.

Напомним, что у подсветки всего пять режимов работы: повседневный, для выходных дней, новогодний, с триколором в дни государственных праздников и праздничный — в честь 23 Февраля, 8 Марта, Дня Победы и Дня города.

Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мостВиталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в ОмскеВ преддверии Дня России подсветка с триколором появилась еще на двух улицах
#Общество#Видео#Омск#Омская область#Ленинградский мост#Новости#День России#Виталий Хоценко#Подсветка#Световое шоу
Подпишитесь
Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь
Вчера, 07:32
Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»
Вчера, 10:09
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
Сегодня, 03:34
Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет
Вчера, 11:06
Отдых по плану. С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск
Сегодня, 03:36
"