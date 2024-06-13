«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В завершение празднования Дня России для жителей Омска на Ленинградском мосту включили подсветку. Это сделал Виталий Хоценко вместе с детьми.
«Ну что, запускаем? Раз, два, три — поехали!» — такими словами губернатор вместе с детьми дали старт.
За час омичам продемонстрировали восемь режимов работы иллюминации. На это зрелище пришли посмотреть многие горожане. Они снимали иллюминацию на телефоны и делились записями с близкими, а также публиковали их в социальных сетях.
Световое шоу произвело на всех неизгладимое впечатление. Мост засиял разными красками, особенно красиво было наблюдать за отражением света в воде.
Напомним, что у подсветки всего пять режимов работы: повседневный, для выходных дней, новогодний, с триколором в дни государственных праздников и праздничный — в честь 23 Февраля, 8 Марта, Дня Победы и Дня города.