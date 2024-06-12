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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

После 20 лет простоя заработал фонтан у библиотеки им. Пушкина

Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет

12 июня 2024, 11:06
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

После 20 лет простоя заработал фонтан у библиотеки им. Пушкина

Фонтан удалось починить в короткие сроки, сегодня он заработал в постоянном режиме. Мэр Сергей Шелест рассказал, что в будущем на объекте планируется установить подсветку.

Сегодня, 12 июня, в постоянном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушкина. Он не функционировал около 20 лет, поэтому многие детали пришли в негодность. Отмечается, что на восстановление фонтана не было потрачено ни рубля из бюджета города.

«Договорились, что фонтан будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 20:00 на радость посетителям библиотеки и всем жителям Омска», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Кроме того, в будущем фонтан планируется оснастить подсветкой, а саму площадь у библиотеки — обновить.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Фонтан#Фонтаны#Городские фонтаны#Ремонт фонтана#Фонтан у библиотеки Пушкина
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