Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сегодня, 12 июня, в постоянном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушкина. Он не функционировал около 20 лет, поэтому многие детали пришли в негодность. Отмечается, что на восстановление фонтана не было потрачено ни рубля из бюджета города.
«Договорились, что фонтан будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 20:00 на радость посетителям библиотеки и всем жителям Омска», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Кроме того, в будущем фонтан планируется оснастить подсветкой, а саму площадь у библиотеки — обновить.