Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет

Сегодня, 12 июня, в постоянном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушкина. Он не функционировал около 20 лет, поэтому многие детали пришли в негодность. Отмечается, что на восстановление фонтана не было потрачено ни рубля из бюджета города.