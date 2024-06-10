В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В ходе расследования правоохранители установили, что компания «Кедр» занималась строительством на земле ПиО им. 30-летия ВЛКСМ с явными нарушениями, в деле также оказалась замешана заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Швецова. Она продлила договор компании несмотря на то, что организация не приступила к строительству. Наличие такого документа позволило бы «Кедру» приобрести землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой также возбудили уголовное дело.
В следкоме отметили, директор компании и два депутата приобрели права на земельные участки на территории парка мошенническим путем.
«Заключив договоры аренды на три участка парка для строительства спортивно-развлекательных объектов, они фактически построили на одном торговый центр, на втором выдали асфальтированную площадку и недостроенное здание за спортивный комплекс и получили земельный участок в собственность по сниженной цене без торгов. На третьем участке планировали возвести еще один торговый центр, вырубив при этом деревья», — рассказали следователи.
Кроме того, в ходе расследования установлено, что суду представили подложный технический план, на его основании и было вынесено решение, которое обязало администрацию ввести в эксплуатацию объект, фактически не существовавший.
С учетом всех этих фактов следственный комитет снова возбудил уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст.159, ст. 303 УК РФ).