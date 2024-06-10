В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии

В ходе расследования правоохранители установили, что компания «Кедр» занималась строительством на земле ПиО им. 30-летия ВЛКСМ с явными нарушениями, в деле также оказалась замешана заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Швецова. Она продлила договор компании несмотря на то, что организация не приступила к строительству. Наличие такого документа позволило бы «Кедру» приобрести землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой также возбудили уголовное дело.