Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда

Напомним, что Толчева, Саханя и Павлова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они незаконно получили права на участки на территории парка имени 30 лет ВЛКСМ. Впоследствии на этих участках появился скандальный торговый комплекс.