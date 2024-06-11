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Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда

Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда

11 июня 2024, 03:21
Следователи приняли решение не заключать задержанных под стражу, отклонив ходатайство. В результате Толчев, Сахань и Павлов были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.

В зале Басманного районного суда Москвы были освобождены из-под стражи трое фигурантов уголовного дела: депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов, вице-спикер Омского городского совета Дмитрий Сахань и директор компании «Кедр» Игорь Толчев.

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обвиняемыеобвиняемые
обвиняемыеобвиняемые
обвиняемые
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

Суд не стал заключать задержанных под стражу, отклонив соответствующее ходатайство следователей.

«Толчев, Сахань и Павлов освобождены из-под стражи в зале суда», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что Толчева, Саханя и Павлова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они незаконно получили права на участки на территории парка имени 30 лет ВЛКСМ. Впоследствии на этих участках появился скандальный торговый комплекс.

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