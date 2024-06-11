Омского депутата задержали и собирались арестовать после возвращения из зоны СВО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как выяснил Город55, задержание депутата случилось после возвращения из зоны СВО. Туда он ранее отправился для передачи оборудования, необходимого для выполнения боевых задач. По данным Города55, в списке гуманитарной помощи значились средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для ведения боя в сложных условиях, включая ночное время.
Известно, что Дмитрий Павлов получил благодарственные письма от нескольких армейских подразделений, а сама поездка в зону СВО была для депутата девятой по счету. Ранее в публичном пространстве информация о его поездках в зону СВО не появлялась.
Интересно, что второй фигурант уголовного дела, депутат омского Горсовета Дмитрий Сахань также побывал в Луганске весной этого года. Он доставил омским бойцам внедорожник с полезным грузом.
Напомним, дело против Дмитрия Павлова, Игоря Толчева и Дмитрия Саханя следователи связывают со строительством на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Как ранее сообщал Город55, ООО «Кедр» в 2015 году получило в аренду участки, а позже продлило договор аренды — право на это компания отстояла в высшей судебной инстанции, Верховном суде РФ.
Согласно планам инвесторов, на арендованном участке предлагалось возвести зону отдыха с тренировочными площадками и рекреацией. Ранее на другом участке, арендуемом ООО «Кедр», появился торговый центр.
На прошлой неделе стало известно о задержании Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и директора «Кедра» Игоря Толчева. Накануне, в понедельник, 10 июня 2024 года, Басманный районным суд Москвы отклонил в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования в избрании меры пресечения в виде заключения их под стражу.