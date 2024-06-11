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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Иллюстрация

Омского депутата задержали и собирались арестовать после возвращения из зоны СВО

11 июня 2024, 09:54
Фото: 1MI
Иллюстрация
Появились новые детали об уголовном деле, в рамках которого задержали депутата Заксобрания Омской области Дмитрия Павлова.

Как выяснил Город55, задержание депутата случилось после возвращения из зоны СВО. Туда он ранее отправился для передачи оборудования, необходимого для выполнения боевых задач. По данным Города55, в списке гуманитарной помощи значились средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для ведения боя в сложных условиях, включая ночное время.

Известно, что Дмитрий Павлов получил благодарственные письма от нескольких армейских подразделений, а сама поездка в зону СВО была для депутата девятой по счету. Ранее в публичном пространстве информация о его поездках в зону СВО не появлялась.

Благодарственные письмаБлагодарственные письма
Благодарственные письмаБлагодарственные письма
Благодарственные письма
Фото: Предоставлено Городу55

Интересно, что второй фигурант уголовного дела, депутат омского Горсовета Дмитрий Сахань также побывал в Луганске весной этого года. Он доставил омским бойцам внедорожник с полезным грузом.

Напомним, дело против Дмитрия Павлова, Игоря Толчева и Дмитрия Саханя следователи связывают со строительством на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Как ранее сообщал Город55, ООО «Кедр» в 2015 году получило в аренду участки, а позже продлило договор аренды — право на это компания отстояла в высшей судебной инстанции, Верховном суде РФ.

Согласно планам инвесторов, на арендованном участке предлагалось возвести зону отдыха с тренировочными площадками и рекреацией. Ранее на другом участке, арендуемом ООО «Кедр», появился торговый центр.

На прошлой неделе стало известно о задержании Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и директора «Кедра» Игоря Толчева. Накануне, в понедельник, 10 июня 2024 года, Басманный районным суд Москвы отклонил в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования в избрании меры пресечения в виде заключения их под стражу.

Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
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#Происшествия#Омск#Задержание#Мошенничество#Депутат#Парк 30-летия ВЛКСМ#Уголовное дело#Новости#Дмитрий Павлов#Заксобрание#Сво
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