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Коррупция

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Ноябрь
Прокуратура Омской области добилась отстранения главы поселения за коррупцию
Глава сельского поселения был отстранен от должности после выявления незаконной предпринимательской деятельности.
15 ноября, 08:20
Отставка и запрет на госслужбу: омский депутат лишился должности
1 ноября, 08:44
Октябрь
Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест
31 октября, 11:02
Помогал избежать правосудия. В Омске осудили нарколога, который брал взятки
Специалист брал взятки за фальсификацию медицинских анализов, помогая пациентам избежать наказания за управление транспортном в состоянии алкогольного опьянения.
30 октября, 05:22
Штраф и уголовный срок. В Омске осудили экс-сотрудника Красногорского гидроузла
18 октября, 04:13
Сентябрь
Экс-чиновника обороны РФ обвинили в хищении при стройке омского кадетского корпуса
25 сентября, 02:43
«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
19 сентября, 06:31
Еще одна «уголовка». На директора омского интерната завели дело из-за автомобиля
10 сентября, 10:17
Срочно. В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции
9 сентября, 10:58
Август
Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров
Сотрудницу исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, она была депутатом местного городского совета.
10 августа, 10:20
Июль
В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Андрей Белков, возглавлявший Военно-строительную компанию, был задержан на двое суток после допроса в Главном следственном управлении.
25 июля, 02:28
Сотрудницу омского летного колледжа и ее мужа осудят из-за мошенничества
Из-за действий семейной пары летно-технический колледж им. Ляпидевского недосчитался больше 2 миллионов рублей.
7 июля, 07:19
Бывшего главу омского поселения Казачука отправили на принудительные работы
1 июля, 06:43
Июнь
11 лет «строгача». В Омске наказали бывшего полицейского, торговавшего наркотиками
28 июня, 05:24
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
19 июня, 09:37
Омская гостиница получила штраф за незаконное устройство экс-сотрудника налоговой
Прокуратура назначила штраф руководству омской гостиницы за незаконный прием на работу бывшего сотрудника налоговых органов.
18 июня, 14:12
«Финал» дела Саханя, долгожданный мост и «обновки» для города. Главные темы недели
Минувшая неделя была полна ярких событий — так, что некоторые из них определенно стоит вспомнить. И поэтому многие их них и оказались в этом дайджесте от Города55.
16 июня, 11:12
Громкие задержания, перспективы региона и будущее «Федоровки». Главные темы недели
9 июня, 10:13
Май
Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару
31 мая, 06:19
Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном
16 мая, 07:31

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