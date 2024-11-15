«Финал» дела Саханя, долгожданный мост и «обновки» для города. Главные темы недели

Минувшая неделя была полна ярких событий — так, что некоторые из них определенно стоит вспомнить. И поэтому многие их них и оказались в этом дайджесте от Города55.