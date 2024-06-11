Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов

Это уже вторая отмена. Ранее Разинкин также отменил предыдущее постановление ГСУ о возбуждении дела от 4 июня 2024 года. Следствие, напомним, считает, что Павлов, Сахань и Толчев обманным путем приобрели участок по улице Масленникова, на территории парка 30-летия ВЛКСМ, и планировали аналогичным способом завладеть еще двумя участками, которые находятся в аренде у ООО «Кедр» и предназначены для строительства ТРЦ.