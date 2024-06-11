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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 11:00

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Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов

11 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
В ведомстве посчитали, что следователи неверно оценили установленные в ходе проверки юридически значимые обстоятельства.

Городу55 стало известно, что первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин 10 июня снова отменил постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении депутатов Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» Игоря Толчева.

Это уже вторая отмена. Ранее Разинкин также отменил предыдущее постановление ГСУ о возбуждении дела от 4 июня 2024 года. Следствие, напомним, считает, что Павлов, Сахань и Толчев обманным путем приобрели участок по улице Масленникова, на территории парка 30-летия ВЛКСМ, и планировали аналогичным способом завладеть еще двумя участками, которые находятся в аренде у ООО «Кедр» и предназначены для строительства ТРЦ.

В генпрокуратуре свое решение обосновали тем, что «отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступлений».

«В постановлении о возбуждении уголовного дела не указано, какие именно действия соучастники совершили для хищения чужого имущества, также не отражены причины невозможности доведения до конца преступных действий. Изложенные в постановлении действия Павлова, Саханя и Толчева не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния и свидетельствует о наличии только гражданско-правовых отношений», — говорится в постановлении об отмене (документ есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).

По мнению первого заместителя генпрокурора, следователи неверно оценили установленные в ходе проверки юридически значимые обстоятельства.

«Сведений о наличии у Павлова, Саханя и Толчева умысла незаконно приобрести право на земельные участки, возникшего до совершения преступления, не имеется», — утверждается в документе.

В итоге материалы проверки вернули следователям. Напомним, что дважды Разинкин также блокировал и возбуждение дела в отношении замдиректора депимущества Юлии Швецовой, продлившей действие договора аренды с компанией «Кедр».

При этом накануне в зале Басманного райсуда Москвы все трое — Павлов, Сахань и Толчев — были освобождены из-под стражи.

Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Мошенничество#Парк 30-летия ВЛКСМ#Уголовное дело#Скандал#Следователи#Новости#Дмитрий Павлов#Дмитрий Сахань#ООО "Кедр"#Толчев Игорь Сергеевич
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