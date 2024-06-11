Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Городу55 стало известно, что первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин 10 июня снова отменил постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении депутатов Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» Игоря Толчева.
Это уже вторая отмена. Ранее Разинкин также отменил предыдущее постановление ГСУ о возбуждении дела от 4 июня 2024 года. Следствие, напомним, считает, что Павлов, Сахань и Толчев обманным путем приобрели участок по улице Масленникова, на территории парка 30-летия ВЛКСМ, и планировали аналогичным способом завладеть еще двумя участками, которые находятся в аренде у ООО «Кедр» и предназначены для строительства ТРЦ.
В генпрокуратуре свое решение обосновали тем, что «отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступлений».
«В постановлении о возбуждении уголовного дела не указано, какие именно действия соучастники совершили для хищения чужого имущества, также не отражены причины невозможности доведения до конца преступных действий. Изложенные в постановлении действия Павлова, Саханя и Толчева не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния и свидетельствует о наличии только гражданско-правовых отношений», — говорится в постановлении об отмене (документ есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).
По мнению первого заместителя генпрокурора, следователи неверно оценили установленные в ходе проверки юридически значимые обстоятельства.
«Сведений о наличии у Павлова, Саханя и Толчева умысла незаконно приобрести право на земельные участки, возникшего до совершения преступления, не имеется», — утверждается в документе.
В итоге материалы проверки вернули следователям. Напомним, что дважды Разинкин также блокировал и возбуждение дела в отношении замдиректора депимущества Юлии Швецовой, продлившей действие договора аренды с компанией «Кедр».
При этом накануне в зале Басманного райсуда Москвы все трое — Павлов, Сахань и Толчев — были освобождены из-под стражи.