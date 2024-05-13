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Новый ТЦ, модернизация метромоста и уголовное дело из-за затопления. Омск сегодня

13 мая 2024, 14:53
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Экспертиза одобрила проект строительства ТЦ у омского парка 30-летия ВЛКСМ

Компании «Кедр» одобрили проект строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса рядом с парком 30-летия ВЛКСМ. Положительное заключение негосударственной экспертизы «Кедру», который выступает техническим заказчиком, 7 мая выдал «Экспертно-проектный центр». Новый торгово-развлекательный комплекс хотят построить на участке по улице Богдана Хмельницкого.

Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
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Новость №2. На модернизацию омского метромоста планируется потратить 6 млн рублей

На сайте госзакупок подвели итоги аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост, работы будет выполнять предприниматель Кирилл Сергеев. Подрядчику предстоит за три месяца изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Итоговая цена контракта составила 3,479 млн рублей.

Подрядчики найдены. На новую разметку и модернизацию омского метромоста уйдет 6 млн
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Новость №3. Следком возбудил дело из-за затопления северных районов Омской области

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников муниципальных органов власти из-за затопления северных районов области. По мнению следствия, чиновники из администрации Усть-Ишимского района не приняли своевременных мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, из-за чего серьезно пострадало имущество местных жителей.

В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
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