Новый ТЦ, модернизация метромоста и уголовное дело из-за затопления. Омск сегодня

На сайте госзакупок подвели итоги аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост, работы будет выполнять предприниматель Кирилл Сергеев. Подрядчику предстоит за три месяца изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Итоговая цена контракта составила 3,479 млн рублей.