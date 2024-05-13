Новый ТЦ, модернизация метромоста и уголовное дело из-за затопления. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Новость №1. Экспертиза одобрила проект строительства ТЦ у омского парка 30-летия ВЛКСМ
Компании «Кедр» одобрили проект строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса рядом с парком 30-летия ВЛКСМ. Положительное заключение негосударственной экспертизы «Кедру», который выступает техническим заказчиком, 7 мая выдал «Экспертно-проектный центр». Новый торгово-развлекательный комплекс хотят построить на участке по улице Богдана Хмельницкого.
Новость №2. На модернизацию омского метромоста планируется потратить 6 млн рублей
На сайте госзакупок подвели итоги аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост, работы будет выполнять предприниматель Кирилл Сергеев. Подрядчику предстоит за три месяца изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Итоговая цена контракта составила 3,479 млн рублей.
Новость №3. Следком возбудил дело из-за затопления северных районов Омской области
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников муниципальных органов власти из-за затопления северных районов области. По мнению следствия, чиновники из администрации Усть-Ишимского района не приняли своевременных мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, из-за чего серьезно пострадало имущество местных жителей.