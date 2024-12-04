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Дерево

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2024
В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке
4 декабря, 13:36
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
Прямо на машину. В Омске после мощного ливня и урагана рухнули несколько деревьев
11 июля, 14:02
Собирал валежник. В омском селе от упавшего от ветра дерева погиб 14-летний подросток
25 июня, 08:13
Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер
17 июня, 08:26
Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня
23 мая, 14:18
Вместо аварийных. В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят новые ели и лиственницы
Агрономы планируют высадить на правой стороне озера в парковой зоне около 300 декоративных деревьев.
28 марта, 10:25
Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня
26 марта, 14:40
Без пострадавших. В Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило машину
21 марта, 13:03
Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев
21 февраля, 11:24
2023
Ремонт мостов, дерево на волоске и убыточная прибыль. Омск сегодня
30 ноября 2023, 13:46
Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня
15 ноября 2023, 13:59
Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду
Также мужчине предстоят 400 часов обязательных работ.
18 сентября 2023, 05:14
Водителей на трассе в Сибири напугало неведомое чудище
В соцсетях стали появляться фотографии пугающего арт-объекта.
12 мая 2023, 07:53
2022
«Растет сквозь крышу». Странная растительность удивила жителей омской многоэтажки
15 сентября 2022, 08:08
Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска
Дерево сильно разрушилось в мае этого года, и теперь его предложили полностью снести.
26 июля 2022, 11:00
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Дерево сильно пострадало из-за ветра.
5 июля 2022, 05:35

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