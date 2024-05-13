В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов

В результате в Усть-Ишимском районе сложилась сложная обстановка: затоплены сейчас сотни домов и приусадебных участков, а также пять дорог. Паводок оставил жителей северного района без домов, скота и необходимых вещей. В деревне Ашеваны, например, утонули овцы и козы. Фотографиями утонувших животных с Городом55 ранее делились местные жители.