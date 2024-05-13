В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Омской области возбудили уголовное дело о халатности сотрудников муниципальных органов власти из-за затопления северных районов. По мнению следствия, чиновники из администрации Усть-Ишимского района не приняли своевременных мер по предупреждению ЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
В результате в Усть-Ишимском районе сложилась сложная обстановка: затоплены сейчас сотни домов и приусадебных участков, а также пять дорог. Паводок оставил жителей северного района без домов, скота и необходимых вещей. В деревне Ашеваны, например, утонули овцы и козы. Фотографиями утонувших животных с Городом55 ранее делились местные жители.
12 мая в девяти населенных пунктах Усть-Ишимского района ввели режим ЧС регионального значения. С опасной зоны в соседние районы в первую очередь вывозят маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин. Губернатор Виталий Хоценко в связи с таким решением отмечал, что ситуация остается сложной, но контролируемой.