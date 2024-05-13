Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов

В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов

13 мая 2024, 12:19
Фото: МЧС Омской области
Следователи считают, что чиновники не приняли своевременных мер для предупреждения ЧС.

В Омской области возбудили уголовное дело о халатности сотрудников муниципальных органов власти из-за затопления северных районов. По мнению следствия, чиновники из администрации Усть-Ишимского района не приняли своевременных мер по предупреждению ЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

В результате в Усть-Ишимском районе сложилась сложная обстановка: затоплены сейчас сотни домов и приусадебных участков, а также пять дорог. Паводок оставил жителей северного района без домов, скота и необходимых вещей. В деревне Ашеваны, например, утонули овцы и козы. Фотографиями утонувших животных с Городом55 ранее делились местные жители.

12 мая в девяти населенных пунктах Усть-Ишимского района ввели режим ЧС регионального значения. С опасной зоны в соседние районы в первую очередь вывозят маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин. Губернатор Виталий Хоценко в связи с таким решением отмечал, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Паводок#Следком#Новости#Халатность#Усть-Ишимский район#Подтопление#Затопление
Подпишитесь
Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 04:11
Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске
Сегодня, 08:48
Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт
Сегодня, 04:28
Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны
Сегодня, 03:12
Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей
Сегодня, 09:00
Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 10:13
"