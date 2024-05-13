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иллюстрация

Подрядчики найдены. На новую разметку и модернизацию омского метромоста уйдет 6 млн

13 мая 2024, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

За новую разметку и модернизацию омского метромоста заплатят около 6 млн рублей

На сайте госзакупок опубликованы результаты двух аукционов. Кирилл Сергеев выиграл один из них, получив контракт на 3,479 млн рублей на техническое оснащение метромоста. «Управление механизации-10» из Калачинска получило второй аукцион, за 2,8 млн рублей — на нанесение разметки.

На сайте госзакупок подвели итоги аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост. Заказчиком выступило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Согласно документу, начальная цена первого контракта составляла 4 млн рублей. Предприниматель Кирилл Сергеев выиграл его, снизив стоимость до 3,479 млн рублей. За три месяца ему предстоит изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Гарантия — два года. Если будут дефекты, он обязан переделать работу.

Ранее Город55 сообщал, что второй контракт был заключен с «Управлением механизации-10». Компания из Калачинска снизила начальную цену на 330 тысяч рублей и заплатит 2,813 млн рублей. Подрядчику необходимо до 25 октября выполнить разметку метромоста в соответствии с ТЗ. Работы начнутся уже на следующей неделе — 15 апреля.

В три этапа. На новую разметку для омского метромоста выделили более 3 млн рублей
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