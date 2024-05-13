Подрядчики найдены. На новую разметку и модернизацию омского метромоста уйдет 6 млн

Согласно документу, начальная цена первого контракта составляла 4 млн рублей. Предприниматель Кирилл Сергеев выиграл его, снизив стоимость до 3,479 млн рублей. За три месяца ему предстоит изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Гарантия — два года. Если будут дефекты, он обязан переделать работу.