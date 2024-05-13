Подрядчики найдены. На новую разметку и модернизацию омского метромоста уйдет 6 млн

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На сайте госзакупок подвели итоги аукционов на техническое оснащение и нанесение дорожной разметки на метромост. Заказчиком выступило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».
Согласно документу, начальная цена первого контракта составляла 4 млн рублей. Предприниматель Кирилл Сергеев выиграл его, снизив стоимость до 3,479 млн рублей. За три месяца ему предстоит изготовить и смонтировать металлические конструкции на пролетное строение моста и опоры. Гарантия — два года. Если будут дефекты, он обязан переделать работу.
Ранее Город55 сообщал, что второй контракт был заключен с «Управлением механизации-10». Компания из Калачинска снизила начальную цену на 330 тысяч рублей и заплатит 2,813 млн рублей. Подрядчику необходимо до 25 октября выполнить разметку метромоста в соответствии с ТЗ. Работы начнутся уже на следующей неделе — 15 апреля.