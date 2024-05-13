Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Городу55 стало известно, что скандально известному застройщику торгового центра «Парк» на Богдана Хмельницкого — компании «Кедр» — одобрили проект строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса.
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Кедру», который выступает техническим заказчиком, 7 мая выдал «Экспертно-проектный центр». Разработку проектной документации «Кедр» доверил омской компании «Артэс», которой владеет и руководит архитектор Артур Оботуров. В прошлом году выручка фирмы снизилась до 2,3 млн, а чистая прибыль — до 52 тысяч.
Новый торгово-развлекательный комплекс хотят построить на участке по улице Богдана Хмельницкого, рядом с парком 30 лет ВЛКСМ.
Напомним, что в конце марта прошлого года как раз говорилось, что ради очередного ТРК хотят срубить 267 деревьев, попадающих в зону строительства. Обращение «Кедра», который связывают с омским бизнесменом, депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым. должны были рассматривать на заседании «зеленой комиссии». Однако компания в итоге отозвала свою заявку.
Под очередной ТРК предназначен участок площадью 13856 кв. м, который находится в аренде у «Кедра». Отдать землю застройщику, как недавно объяснила экс-мэр Омска Оксана Фадина, обязал суд. В администрации Омска Городу55 пояснили, что срок договора аренды этого земельного участка истекает в 2026 году. Так как договор аренды нельзя продлевать больше чем на три месяца, вероятно, определенные действия по парковой проблеме администрация Шелеста предприняла в 2023 году. Хоть пока «Кедру» не выдавали разрешение на строительство ТРК, прохождение экспертизы явно свидетельствует, что компания не отказалась от планов возвести еще одно торговое здание.
Кстати, «Кедру», как выяснил НГС55, принадлежат еще несколько участков на территории парка 30 лет ВЛКСМ. Речь идет о территории площадью 4787 кв. м, предназначенной под теннисные корты, и участком в 600 «квадратов» у центрального входа в парк, где стоит самое большое одноэтажное кафе. Последнее собираются снести в рамках инвестиционного проекта «Входная группа ПКиО».