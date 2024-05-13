Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ

Под очередной ТРК предназначен участок площадью 13856 кв. м, который находится в аренде у «Кедра». Отдать землю застройщику, как недавно объяснила экс-мэр Омска Оксана Фадина, обязал суд. В администрации Омска Городу55 пояснили, что срок договора аренды этого земельного участка истекает в 2026 году. Так как договор аренды нельзя продлевать больше чем на три месяца, вероятно, определенные действия по парковой проблеме администрация Шелеста предприняла в 2023 году. Хоть пока «Кедру» не выдавали разрешение на строительство ТРК, прохождение экспертизы явно свидетельствует, что компания не отказалась от планов возвести еще одно торговое здание.