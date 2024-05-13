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Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ

13 мая 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
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Экспертиза одобрила проект строительства ТЦ у омского парка 30-летия ВЛКСМ

Разработкой проектной документации для «Кедра» занималась компания архитектора Артура Оботурова.

Городу55 стало известно, что скандально известному застройщику торгового центра «Парк» на Богдана Хмельницкого — компании «Кедр» — одобрили проект строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса.

Положительное заключение негосударственной экспертизы «Кедру», который выступает техническим заказчиком, 7 мая выдал «Экспертно-проектный центр». Разработку проектной документации «Кедр» доверил омской компании «Артэс», которой владеет и руководит архитектор Артур Оботуров. В прошлом году выручка фирмы снизилась до 2,3 млн, а чистая прибыль — до 52 тысяч.

Новый торгово-развлекательный комплекс хотят построить на участке по улице Богдана Хмельницкого, рядом с парком 30 лет ВЛКСМ.

Участок, где хотят построить ТРКУчасток, где хотят построить ТРК
Участок, где хотят построить ТРК
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что в конце марта прошлого года как раз говорилось, что ради очередного ТРК хотят срубить 267 деревьев, попадающих в зону строительства. Обращение «Кедра», который связывают с омским бизнесменом, депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым. должны были рассматривать на заседании «зеленой комиссии». Однако компания в итоге отозвала свою заявку.

Под очередной ТРК предназначен участок площадью 13856 кв. м, который находится в аренде у «Кедра». Отдать землю застройщику, как недавно объяснила экс-мэр Омска Оксана Фадина, обязал суд. В администрации Омска Городу55 пояснили, что срок договора аренды этого земельного участка истекает в 2026 году. Так как договор аренды нельзя продлевать больше чем на три месяца, вероятно, определенные действия по парковой проблеме администрация Шелеста предприняла в 2023 году. Хоть пока «Кедру» не выдавали разрешение на строительство ТРК, прохождение экспертизы явно свидетельствует, что компания не отказалась от планов возвести еще одно торговое здание.

Участок под кафе у центрального входа в паркУчасток под кафе у центрального входа в парк
Участок под теннисные кортыУчасток под теннисные корты
Участок под кафе у центрального входа в парк
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Кстати, «Кедру», как выяснил НГС55, принадлежат еще несколько участков на территории парка 30 лет ВЛКСМ. Речь идет о территории площадью 4787 кв. м, предназначенной под теннисные корты, и участком в 600 «квадратов» у центрального входа в парк, где стоит самое большое одноэтажное кафе. Последнее собираются снести в рамках инвестиционного проекта «Входная группа ПКиО».

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Парк 30-летия ВЛКСМ#Застройщик#Парк#Проект#Новости#Торговый комплекс#Экспертиза#ООО "Кедр"
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