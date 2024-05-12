Предупредить заторы. Госавтоинспекция перекрыла несколько отрезков трассы Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По данным Госавтоинспекции Омской области, вода начала медленное отступление: синоптики, замеряющие уровень воды на гидропостах, сообщили о понижении уровня вод Ишима — позитивную динамику отмечают в городе Ишим и селах Абатское, Ильинка и Викулово.
Но, небольшая «поблажка» от стихии не должна расхолаживать водителей — для безопасности дорожного движения и предупреждения больших скоплений тяжелой техники, в течение дня будет ограничено движение грузовиков на 426 и 491 километре трассы Тюмень-Омск.
Ограничения на обозначенных участках уже введены и продлятся до 10:00 часов. Далее, с интервалом в 2 часа, запрет будет вводиться вновь — ровно на один час.
Напомним, ранее Город55 сообщал об опасности отключения от света целого района области: половодье слишком близко подошло к распределительной электростанции.