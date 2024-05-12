Предупредить заторы. Госавтоинспекция перекрыла несколько отрезков трассы Тюмень-Омск

Но, небольшая «поблажка» от стихии не должна расхолаживать водителей — для безопасности дорожного движения и предупреждения больших скоплений тяжелой техники, в течение дня будет ограничено движение грузовиков на 426 и 491 километре трассы Тюмень-Омск.