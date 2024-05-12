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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

Предупредить заторы. Госавтоинспекция перекрыла несколько отрезков трассы Тюмень-Омск

12 мая 2024, 03:18
Фото: 1MI
иллюстрация

ГАИ запретило движение большегрузов по трассе Тюмень-Омск

По данным ведомства, вскоре ситуация может улучшиться — но до отмены всех мер защиты и предупреждения еще далеко.

По данным Госавтоинспекции Омской области, вода начала медленное отступление: синоптики, замеряющие уровень воды на гидропостах, сообщили о понижении уровня вод Ишима — позитивную динамику отмечают в городе Ишим и селах Абатское, Ильинка и Викулово.

Но, небольшая «поблажка» от стихии не должна расхолаживать водителей — для безопасности дорожного движения и предупреждения больших скоплений тяжелой техники, в течение дня будет ограничено движение грузовиков на 426 и 491 километре трассы Тюмень-Омск.

Ограничения на обозначенных участках уже введены и продлятся до 10:00 часов. Далее, с интервалом в 2 часа, запрет будет вводиться вновь — ровно на один час.

Напомним, ранее Город55 сообщал об опасности отключения от света целого района области: половодье слишком близко подошло к распределительной электростанции.

Усть-Ишим рискует остаться без света. В Омской области спасают от воды электростанцию
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#Илья Скобин#Транспорт#Ограничение движения#Новости#Вода#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Ишим#Заторы#Трасса Тюмень-Омск
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