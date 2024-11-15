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Заксобрание

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Ноябрь
В омском Законодательном собрании прошли слушания по областному бюджету
15 ноября, 12:39
Октябрь
Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года
24 октября, 11:41
Законодательное собрание Омской области расширило поддержку многодетным семьям
24 октября, 09:30
До 5 тысяч: в Омске приняли к рассмотрению закон о штрафах за «склонение к аборту»
24 октября, 06:32
Сентябрь
В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии
16 сентября, 12:14
«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову
10 сентября, 04:00
Август
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
«Сложились звезды»: Омской области удалось избежать массовых лесных пожаров
8 августа, 04:00
«Сможем восстановить справедливость»: в омском Заксобрании обсудили нехватку дров
7 августа, 12:45
Июль
В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей
Виталий Хоценко сообщил приблизительное количество участников Крестного Хода, состоявшегося сегодня в Омске.
28 июля, 06:30
Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания
Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.
25 июля, 04:40
Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов
Депутаты согласились внести поправки в закон, но допсредств на их введение не потребуется.
11 июля, 10:59
Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»
11 июля, 10:38
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
11 июля, 06:26
Июнь
На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году
20 июня, 04:54
Омского депутата задержали и собирались арестовать после возвращения из зоны СВО
11 июня, 09:54
Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева
9 июня, 11:47
Май
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
23 мая, 08:00
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
23 мая, 06:41
Ограничат время и место. В Омске хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах
22 мая, 07:19

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