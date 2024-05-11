Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Иллюстрация

Усть-Ишим рискует остаться без света. В Омской области спасают от воды электростанцию

11 мая 2024, 10:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском Усть-Ишиме вода подошла к местной электростанции

Сейчас вокруг РЭС укрепляют насыпь.

В Усть-Ишимском районе спасают от потопа местную электростанцию. Вода вплотную подошла к РЭС. Подробности сегодня, 11 мая, рассказал глава района Александр Седельников в своем телеграм-канале.

«Укрепляем насыпи вблизи зданий Усть-Ишимского РЭС и электростанции. В работе задействованы сотрудники РЭС, местные жители, а также работники Минэнерго, прибывшие к нам из Омска», — сообщил Седельников и поделился видео.

По данным МЧС, в настоящее время в Усть-Ишимском районе под воду ушли 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Из затопленных сел и деревень эвакуировали 401 человека, в том числе 120 детей. Часть людей отправились в пункты временного размещения.

В деревне Ашеваны подтоплены 125 жилых домов и 130 хозяйств. Ранее местные жители сообщили, что в населенном пункте утонула часть скота, а трупы овец и коз теперь плавают по улицам.

«Плавают утонувшие животные». Омичи рассказали о последствиях паводка
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#МЧС#Потоп#Наводнение#Усть-Ишим
Подпишитесь
«Плавают утонувшие животные». Омичи рассказали о последствиях паводка
Сегодня, 05:44
Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние
Сегодня, 03:19
Омский депутат раскритиковал кандидатуру Мишустина на должность премьера
Сегодня, 04:20
Плавмагазин за 34 млн рублей. В Омске выставили на продажу теплоход
Сегодня, 06:59
Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»
Сегодня, 08:44
Взгляните на небо. Следующей ночью в Омске ждут полярное сияние
Сегодня, 04:49
"