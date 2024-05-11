Усть-Ишим рискует остаться без света. В Омской области спасают от воды электростанцию

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Усть-Ишимском районе спасают от потопа местную электростанцию. Вода вплотную подошла к РЭС. Подробности сегодня, 11 мая, рассказал глава района Александр Седельников в своем телеграм-канале.
«Укрепляем насыпи вблизи зданий Усть-Ишимского РЭС и электростанции. В работе задействованы сотрудники РЭС, местные жители, а также работники Минэнерго, прибывшие к нам из Омска», — сообщил Седельников и поделился видео.
По данным МЧС, в настоящее время в Усть-Ишимском районе под воду ушли 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Из затопленных сел и деревень эвакуировали 401 человека, в том числе 120 детей. Часть людей отправились в пункты временного размещения.
В деревне Ашеваны подтоплены 125 жилых домов и 130 хозяйств. Ранее местные жители сообщили, что в населенном пункте утонула часть скота, а трупы овец и коз теперь плавают по улицам.