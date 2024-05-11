Усть-Ишим рискует остаться без света. В Омской области спасают от воды электростанцию

По данным МЧС, в настоящее время в Усть-Ишимском районе под воду ушли 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Из затопленных сел и деревень эвакуировали 401 человека, в том числе 120 детей. Часть людей отправились в пункты временного размещения.