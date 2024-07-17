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Цены на такси

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2024
Уплыть дешевле. В разгар ливня в Омске взлетели цены на такси
В Омске вторые сутки продолжаются ливни, в такую погоду уехать куда-то на такси становится проблематично, так как цены на поездки увеличиваются в несколько раз.
17 июля, 12:16
«Что за издевательство?». Омичи пожаловались на резко выросшие цены на такси
Омичи заметили, что с приходом жары цены на такси начали стремительно расти, теперь за поездку приходится отдавать почти в два раза больше привычной суммы.
17 июня, 10:27
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
2023
В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
20 ноября 2023, 02:53
«Снежные» цены на такси, издевательства в детдоме и убийство беременной. Омск сегодня
23 октября 2023, 14:49
С Левобережья до «Миллениума» за 1300 рублей. В Омске взлетели цены на такси
23 октября 2023, 02:27
Вождение со стаканом на крыше. В Омске пройдет конкурс на лучшего водителя такси
Официальное открытие состоится завтра, 26 сентября, в 12:00 в автошколе «Перекресток» по адресу ул. Партизанская ½.
25 сентября 2023, 11:21
Световое шоу, вымирающие деревни и закон о такси. Омск сегодня
4 сентября 2023, 14:52
Кнут и пряник. Что предлагают водителям такси в обмен на новые условия труда
4 сентября 2023, 12:04
Лучше пешком. В Омске из-за ливня взлетели цены на такси
19 июня 2023, 12:18
2022
В Омске во время ливня взлетели цены на такси
Ливень практически парализовал движение на дорогах, а светофоры не работают.
28 июля 2022, 12:05

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