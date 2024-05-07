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Опасный Иртыш, штормовое предупреждение и потоп в селе. Омск сегодня

7 мая 2024, 14:56
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Гороад55.

Новость №1. В Иртыше на территории Омской области нашли опасный металл

В конце апреля на территории Омской области в реке Иртыш обнаружили ртуть, ее количество превысило допустимые показатели. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, содержание ртути составило 0,034 микрограмма на литр воды. Напомним, что в конце января в пробах, взятых в Омске, также было обнаружено опасное вещество.

Ртутные берега. В реку Иртыш на территории Омской области попало опасное вещество
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Новость №2. В Омске МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки

Сегодня в Омской области было объявлено штормовое предупреждение, так как прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которому, завтра, 8 мая, погода изменится в противоположную сторону: днем же ожидается потепление до +23 градусов.

Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
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Новость №3. Из-за сильного паводка в селе Ингалы Омской области пострадала дорога

В Большереченском районе из-за обильного таяния снега паводковыми водами подмыло автомобильную дорогу на улице Советской в селе Ингалы, по этой причине местные не могли безопасно пользоваться транспортом. Прокуратура провела проверку по этому факту и внесла представление главе сельского поселения, в результате участок дороги был отремонтирован.

«Ни пройти ни проехать». В селе Ингалы под Омском из-за паводка размыло дорогу
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