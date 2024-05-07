Опасный Иртыш, штормовое предупреждение и потоп в селе. Омск сегодня

Сегодня в Омской области было объявлено штормовое предупреждение, так как прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которому, завтра, 8 мая, погода изменится в противоположную сторону: днем же ожидается потепление до +23 градусов.