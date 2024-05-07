Опасный Иртыш, штормовое предупреждение и потоп в селе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Новость №1. В Иртыше на территории Омской области нашли опасный металл
В конце апреля на территории Омской области в реке Иртыш обнаружили ртуть, ее количество превысило допустимые показатели. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, содержание ртути составило 0,034 микрограмма на литр воды. Напомним, что в конце января в пробах, взятых в Омске, также было обнаружено опасное вещество.
Новость №2. В Омске МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки
Сегодня в Омской области было объявлено штормовое предупреждение, так как прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которому, завтра, 8 мая, погода изменится в противоположную сторону: днем же ожидается потепление до +23 градусов.
Новость №3. Из-за сильного паводка в селе Ингалы Омской области пострадала дорога
В Большереченском районе из-за обильного таяния снега паводковыми водами подмыло автомобильную дорогу на улице Советской в селе Ингалы, по этой причине местные не могли безопасно пользоваться транспортом. Прокуратура провела проверку по этому факту и внесла представление главе сельского поселения, в результате участок дороги был отремонтирован.