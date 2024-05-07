Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

иллюстрация

Ртутные берега. В реку Иртыш на территории Омской области попало опасное вещество

7 мая 2024, 02:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Иртыше на территории Омской области нашли опасный металл

26 апреля в реке Иртыш было зафиксировано превышение содержания ртути. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация ртути составила 0,034 микрограмма на литр воды. Это значительное количество ртути в водоеме.

В пятницу, 26 апреля, на территории Омской области в реке Иртыш обнаружили ртуть. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, содержание ртути составило 0,034 микрограмма на литр воды. Это высокий уровень содержания ртути в воде.

Напомним, что в конце января в пробах, взятых в Омске, было обнаружено опасное вещество. Концентрация этого вещества составила 0,049 микрограмма на литр. Еще один такой случай произошел в селе Татарка, где в ходе лабораторных исследований было выявлено наличие 0,048 микрограмма ртути на литр.

Ранее омский эколог прокомментировал ситуацию с обнаружением ртути в Иртыше. Он заверил, что в появлении этого вещества в реке нет ничего опасного и необычного.

По словам профессора, это локальные соединения, которые точно никак не связаны с Казахстаном. Вредны не сами пары ртути, а сам металл, который мог попасть в реку с мусором или ртутными лампами. Поэтому он призвал жителей региона не беспокоиться и пить воду без опасений.

«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше
Узнать подробнее
Читайте также:
Повышенное содержание опасного вещества зафиксировали в Иртыше
#Общество#Происшествия#Омск#Иртыш#Новости#Река Иртыш#Окружающая среда
Подпишитесь
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Вчера, 08:06
Вакансий больше, чем кандидатов. В Омске остро не хватает врачей и дворников
Вчера, 10:40
Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
Вчера, 12:50
Отделались штрафом. Омское УФАС наказало банк «АТБ» за нарушение закона о рекламе
Сегодня, 03:28
Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей
Сегодня, 04:34
"