Ртутные берега. В реку Иртыш на территории Омской области попало опасное вещество

По словам профессора, это локальные соединения, которые точно никак не связаны с Казахстаном. Вредны не сами пары ртути, а сам металл, который мог попасть в реку с мусором или ртутными лампами. Поэтому он призвал жителей региона не беспокоиться и пить воду без опасений.