Ртутные берега. В реку Иртыш на территории Омской области попало опасное вещество

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Published Сегодня, 02:54
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В пятницу, 26 апреля, на территории Омской области в реке Иртыш обнаружили ртуть. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, содержание ртути составило 0,034 микрограмма на литр воды. Это высокий уровень содержания ртути в воде.
Напомним, что в конце января в пробах, взятых в Омске, было обнаружено опасное вещество. Концентрация этого вещества составила 0,049 микрограмма на литр. Еще один такой случай произошел в селе Татарка, где в ходе лабораторных исследований было выявлено наличие 0,048 микрограмма ртути на литр.
Ранее омский эколог прокомментировал ситуацию с обнаружением ртути в Иртыше. Он заверил, что в появлении этого вещества в реке нет ничего опасного и необычного.
По словам профессора, это локальные соединения, которые точно никак не связаны с Казахстаном. Вредны не сами пары ртути, а сам металл, который мог попасть в реку с мусором или ртутными лампами. Поэтому он призвал жителей региона не беспокоиться и пить воду без опасений.