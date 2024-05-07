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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

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Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

7 мая 2024, 06:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. В городе ожидается сильный ветер до 20 м/с, дождь и грозы. МЧС просит омичей по возможности оставаться дома в этот день.

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в городе ветер будет достигать скорости до 20 метров в секунду, будут идти дожди и грозы. Сотрудники МЧС просят жителей Омска по возможности оставаться дома в этот день.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили прогноз погоды на ближайшие дни для Омской области. Ожидается потепление, переменная облачность и кратковременные дожди в регионе.

Сегодня днем температура воздуха прогреется до +17 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах области — грозы. Также в этот день будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 20 м/c в некоторых районах области.

Завтра, 8 мая, ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0…+5 градусов. Днем же ожидается потепление до +23 градусов, а в некоторых районах области — до +13. Ночью возможен небольшой дождь и туман.

В День Победы, 9 Мая, погода будет теплой и солнечной. Ночью температура воздуха составит до +12 градусов, а днем поднимется до +28 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.

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