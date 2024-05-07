Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в городе ветер будет достигать скорости до 20 метров в секунду, будут идти дожди и грозы. Сотрудники МЧС просят жителей Омска по возможности оставаться дома в этот день.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили прогноз погоды на ближайшие дни для Омской области. Ожидается потепление, переменная облачность и кратковременные дожди в регионе.
Сегодня днем температура воздуха прогреется до +17 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах области — грозы. Также в этот день будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 20 м/c в некоторых районах области.
Завтра, 8 мая, ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0…+5 градусов. Днем же ожидается потепление до +23 градусов, а в некоторых районах области — до +13. Ночью возможен небольшой дождь и туман.
В День Победы, 9 Мая, погода будет теплой и солнечной. Ночью температура воздуха составит до +12 градусов, а днем поднимется до +28 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.