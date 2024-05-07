Дождь, гроза и сильный ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в городе ветер будет достигать скорости до 20 метров в секунду, будут идти дожди и грозы. Сотрудники МЧС просят жителей Омска по возможности оставаться дома в этот день.