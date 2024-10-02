gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Загрязнение водоемов

Выбрать дату
2024
Омский Роспотребнадзор проверил участок Иртыша, в котором обнаружили ртуть и марганец
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Иртыша и установили, что повышенного содержания запрещенных веществ там нет.
2 октября, 13:13
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
11 сентября, 12:18
Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
«Куда „зеленые“ смотрят?». Омичи заметили дизельное топливо в Иртыше
Омич заснял, как в Иртыше разливается неизвестная светлая жидкость и предположил, что кто-то решил слить в реку дизельное топливо, видео появилось в одном из омских пабликов.
8 августа, 13:42
Опасное загрязнение. В Иртыше и Оми обнаружили ртуть и пестициды
Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили в Иртыше и Оми на территории региона ртуть и пестициды.
30 мая, 13:46
Не был поставлен на учет. Омское предприятие поймали на незаконном сжигании отходов
Прокуратура установила, что АО «Новоазовское» незаконно утилизировало около 2,5 тонн биологических отходов.
6 марта, 10:26
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше
8 февраля, 11:14
2023
Тотальный игнор. Омское предприятие сбрасывало отходы в водоем на Левобережье
11 декабря 2023, 08:44
Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня
23 ноября 2023, 14:30
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
С желто-зеленым окрасом. В Омске Омь вновь покрылась масляными пятнами
31 октября 2023, 06:40
«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше
8 июля 2023, 08:26
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
26 июня 2023, 05:37
В Роспотребнадзоре проверят информацию о загрязнении Иртыша в районе омского речпорта
Местные жители заметили масляные пятна на поверхности реки, которые не уходят уже несколько дней.
27 апреля 2023, 12:07
Экстремальное загрязнение. В омских водоемах обнаружили опасные вещества
В водоемах снова выявили превышение ПДК магния, хлоридов, сульфатов, меди, ртути и других веществ.
11 апреля 2023, 08:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика