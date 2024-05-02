Омский следком возбудил уголовное дело после смерти ребенка за рулем мотороллера

Несчастный случай произошел вчера, 1 мая, около 14 часов. Предварительно установлено, что ребенок ехал за рулем мотороллера «Муравей» по улице Лесная в селе Новое. Он не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.