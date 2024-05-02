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Следком возбудил уголовное дело после смерти 9-летнего водителя мотороллера

Омский следком возбудил уголовное дело после смерти ребенка за рулем мотороллера

2 мая 2024, 13:36
Фото: СУ СКР по Омской области

Следком возбудил уголовное дело после смерти 9-летнего водителя мотороллера

В селе Новое Калачинского района 9-летний мальчик не справился с управлением мотороллером, опрокинул его и погиб, по этому факту возбуждено уголовное дело.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после ДТП в Калачинском районе, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

Несчастный случай произошел вчера, 1 мая, около 14 часов. Предварительно установлено, что ребенок ехал за рулем мотороллера «Муравей» по улице Лесная в селе Новое. Он не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.

В результате аварии, мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Отмечается, что в момент ДТП на нем не было защитного шлема. Проверка по делу продолжается.

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