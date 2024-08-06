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ДТП с ребенком

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Август
312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.
6 августа, 13:29
В Омске виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, пойдет под суд
Прокуратура передала в суд дело омича, который стал виновником тройного ДТП с пострадавшими, ему грозит до двух лет лишения свободы.
6 августа, 11:31
Июль
Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП
О деталях аварий рассказали в региональном УМВД, одна из них произошла в Шербакульском районе, вторая — на проспекте Мира в Омске.
23 июля, 14:08
Июнь
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
Май
В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера
1 мая, 11:37
Апрель
В Омской области подросток на электросамокате сбил 74-летнюю пенсионерку
ДТП произошло в селе Знаменском, сбитой женщине понадобилась медицинская помощь.
11 апреля, 12:40
В Омске водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу
На проспекте Менделеева водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, по этому факту правоохранители начали проверку.
10 апреля, 12:28
Март
Шел с мамой. В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы
Один из малышей был вместе с мамой, которая решила перейти в неположенном месте.
11 марта, 13:06
Февраль
В Омске автобус сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе
ДТП случилось в Октябрьском округе, омичке понадобилась медицинская помощь.
16 февраля, 12:32
Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка
ДТП с пострадавшими произошло в Калачинском районе.
10 февраля, 10:59
Опрокинула автомобиль. В ДТП на омской трассе пострадала женщина и 11-летняя девочка
ДТП произошло вчера, 31 января, по факту случившегося уже проводится проверка.
1 февраля, 02:29
Январь
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
Будет проверка. В ДТП на одной из улиц Омска пострадал 6-летний мальчик
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, около 13:40.
19 января, 11:29
Сбила на переходе. В омских нефтяниках в ДТП пострадал 9-летний ребенок
Омичка наехала на пешехода рядом с общеобразовательной школой №106.
19 января, 02:31
Понадобилась помощь. Житель Омской области не заметил ребенка на дороге и устроил ДТП
Ребенок вышел из-за припаркованного автомобиля, а водитель поздно среагировал.
2 января, 03:44
Декабрь 2023
Будет проверка. В результате ДТП в Омске пострадал младенец
Авария произошла в районе дома № 87/4 по ул. Мельничная.
18 декабря 2023, 13:03
Ноябрь 2023
Перебегал дорогу. В Омске автомобиль сбил 12-летнего мальчика
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 ноября, в 13:40.
30 ноября 2023, 10:36
Будет проверка. В Омске при столкновении двух иномарок пострадали трое пассажиров
Авария случилась в районе дома №33 по улице Герцена.
29 ноября 2023, 15:13
Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Нарушитель не первый раз садиться за руль в нетрезвом виде.
18 ноября 2023, 07:26
Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов
ДТП произошло вчера, 11 ноября, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12 ноября 2023, 06:23

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