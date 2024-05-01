В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:37
Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 1 мая, в 14:30. В селе Новое Калачинского района 10-летний мальчик сел за руль мотороллера «Муравей». Проезжая по улице Лесной, он не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.
В результате происшествия юный сельчанин получил травмы не совместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе нее будут установлены причины и обстоятельства смертельного инцидента.