В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 1 мая, в 14:30. В селе Новое Калачинского района 10-летний мальчик сел за руль мотороллера «Муравей». Проезжая по улице Лесной, он не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.