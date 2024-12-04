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Смерть ребенка

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2024
Смертность в Омской области превысила среднюю по России
При этом младенческая смертность в регионе низкая.
4 декабря, 14:17
Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня
5 июля, 15:00
Шок. Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье
На месте происшествия уже работают следователи и сотрудники прокуратуры.
5 июля, 13:04
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Ребенок гулял вместе со сверстником, который остался жив.
4 июля, 12:01
Виновных нет. Омичка рассказала Бастрыкину о смерти своей годовалой дочери
Потерявшая ребенка мать с прошлого года пытается найти виновных в смерти ее дочери, однако безуспешно.
1 июня, 04:13
Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети
29 мая, 05:52
Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
29 марта, 13:54
Спецпроект
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Рассказываем, какие бывают виды суицидального поведения, на что обратить внимание родителям и как воспитание влияет на психологическую устойчивость ребенка.
Упал с долгостроя. Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка
Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего компании «РоКАС», после чего скончался. В деле разбирается Омский районный суд.
25 марта, 11:22
Поможет психолог. В Омске признали вменяемой мать, которая жила с трупом ребенка
В отношении женщины возбуждали уголовное дело и забирали живую трехлетнюю дочь.
13 марта, 20:16
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
Стало известно, что у женщины не было постоянного места жительства и работы.
2 февраля, 07:29
Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации
12 января, 09:47
2023
Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток
26 декабря 2023, 12:48
Подвела гирлянда. Известна предварительная причина пожара, где погибли дети и бабушка
Следователи возбудили уголовное дело после проведенной проверки.
25 декабря 2023, 09:54
Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске
Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
20 декабря 2023, 14:03
Омский СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка из-за отказа от госпитализации
Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.
15 декабря 2023, 10:47
8-балльные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня
20 ноября 2023, 14:15
Шок. Передавил шею. Пьяный омич случайно задушил во сне одномесячную дочку
По предварительной информации, мать вынула ребенка из коляски и переложила на кровать к отцу.
20 ноября 2023, 07:56
В квартире Новокузнецка нашли тело четырехмесячного ребенка
У ребенка нет видимых признаков насильственной смерти.
13 октября 2023, 06:34

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