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Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня

17 апреля 2024, 14:31
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Ленинском округе Омска затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе

Из-за коммунальной аварии на улице Станционной затопило клуб The Fitness Arena, помещение недоступно для посетителей уже несколько дней. Сейчас руководство фитнес-клуба ожидает помощи от коммунальных служб. В «Водоканале» объяснили, что авария произошла на коллекторе в Ленинском округе, жидкость из канализационных труб вышла из-за крупного засора.

Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе
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Новость №2. В Омске неизвестный мужчина взорвал банкомат в офисе Сбера

Сегодня утром в здании Сбербанка, расположенного по адресу улица Краснознаменная, 26/3, произошел взрыв. Позже оказалось, что банкомат подорвал грабитель, его личность устанавливают правоохранительные органы.

Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
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Новость №3. Ливневую канализацию на улице Демьяна Бедного заделали асфальтом

Омичи пожаловались на состояние ливневой канализации на улице Демьяна Бедного, часть системы водоотведения путепровода оказалась покрыта асфальтом. По сообщению администрации, работы проводили не дорожные службы города, а неустановленные лица. Ливневка будет обследоваться в течение трех дней.

В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
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