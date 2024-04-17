Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня

Из-за коммунальной аварии на улице Станционной затопило клуб The Fitness Arena, помещение недоступно для посетителей уже несколько дней. Сейчас руководство фитнес-клуба ожидает помощи от коммунальных служб. В «Водоканале» объяснили, что авария произошла на коллекторе в Ленинском округе, жидкость из канализационных труб вышла из-за крупного засора.