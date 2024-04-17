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В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с заделанной асфальтом ливневкой

В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом

17 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с заделанной асфальтом ливневкой

В администрации Омска объяснили, что асфальт на ливневую канализацию уложили не городские дорожные службы.

В мэрии Омска отреагировали на появление асфальтового покрытия на ливневой канализации. По сообщению администрации, работы проделали не дорожные службы города, а неустановленные лица. Кроме того, муниципальный асфальтобетонный завод не производит смесь, которая была уложена на участке.

«Обследование будет проведено в течение трех дней», — уверили омичей в мэрии.

Напомним, что накануне горожане пожаловались на состояние ливневки на улице Демьяна Бедного. Там часть системы водоотведения путепровода оказалась покрыта асфальтом. Многие омичи обратили внимание, что работа канализации не ведется должным образом и по другой причине. По мнению пользователей, она сильно засорена.

Заделали асфальтом. Омичи пожаловались на проблему с ливневкой на Демьяна Бедного
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