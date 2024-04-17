В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом

В мэрии Омска отреагировали на появление асфальтового покрытия на ливневой канализации. По сообщению администрации, работы проделали не дорожные службы города, а неустановленные лица. Кроме того, муниципальный асфальтобетонный завод не производит смесь, которая была уложена на участке.