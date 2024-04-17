В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В мэрии Омска отреагировали на появление асфальтового покрытия на ливневой канализации. По сообщению администрации, работы проделали не дорожные службы города, а неустановленные лица. Кроме того, муниципальный асфальтобетонный завод не производит смесь, которая была уложена на участке.
«Обследование будет проведено в течение трех дней», — уверили омичей в мэрии.
Напомним, что накануне горожане пожаловались на состояние ливневки на улице Демьяна Бедного. Там часть системы водоотведения путепровода оказалась покрыта асфальтом. Многие омичи обратили внимание, что работа канализации не ведется должным образом и по другой причине. По мнению пользователей, она сильно засорена.