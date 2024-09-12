Ливневая канализация

Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»

Соответствующая запись появилась на портале ЕИС «Закупки» — до ноября текущего года в Омске должны обустроить необходимые коммуникации практически по 20 адресам. Где именно станет «чуть посуше» — разобралась редакция Города55.