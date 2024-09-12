gorod55.ru
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Ливневая канализация

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Сентябрь
Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей
Работы уже начались. Там выкопали траншею, в скором времени на место прибудет дополнительная спецтехника.
12 сентября, 08:30
Август
«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей
21 августа, 04:01
Дома не затопит. В новом строящемся омском ЖК «Пушкино» появится «ливневка»
6 августа, 06:46
Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ
На ремонт пострадавших участков дороги у подрядчика будет две недели.
4 августа, 11:46
В омской «Пушкинке» выставили на торги 20 «квадратов» площади под аренду
Запись с интересным бизнес-предложением появилась на портале ГИС «Торги»: потенциальному арендатору готовы предложить помещение, где ранее размещался буфет.
4 августа, 07:40
Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»
Соответствующая запись появилась на портале ЕИС «Закупки» — до ноября текущего года в Омске должны обустроить необходимые коммуникации практически по 20 адресам. Где именно станет «чуть посуше» — разобралась редакция Города55.
4 августа, 04:59
Июль
В Кировском округе Омска комиссия обследовала больше 130 затопленных домов
Всего от жителей поступило 234 обращения о подтоплениях.
26 июля, 09:27
Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре
Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.
26 июля, 08:01
7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени
16 июля, 08:32
Июнь
«Дети купаются, как в настоящем море». Омичи рассказали о затопленных дворах
На участке отсутствует ливневая канализация
26 июня, 06:00
Достаем резиновые сапоги. Первый летний ливень чуть не смыл огороды в Омской области
7 июня, 09:37
«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков
Бригады УБХБ приступили к откачке воды с городских улиц после дневного дождя, о том, как протекает работа, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
6 июня, 12:43
Май
Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе
24 мая, 07:04
Апрель
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29

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