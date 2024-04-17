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Подрыв

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2024
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Омский суд признал законным арест белоруса, обвиняемого в теракте
Сегодня, 15 января, Омский областной суд рассмотрел жалобу по делу 52-летнего обвиняемого.
15 января, 11:36
2023
Омский суд арестовал белоруса-террориста, подозреваемого в подрыве двух поездов
9 декабря 2023, 11:25
2022
Стало известно о первых погибших во время ЧП на Крымском мосту
Погибли как минимум три человека, а также водитель грузовика.
8 октября 2022, 12:11

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