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Асфальтирование

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Апрель
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29
Март
«Революционное изобретение». В Омске асфальт решили положить прямо на снег
15 марта, 13:17
Октябрь 2023
Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег
На одной из городских улиц дорожные работы не прекратились даже несмотря на резкое изменение погоды.
30 октября 2023, 10:51
Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области
Дорогу Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области планируют полностью завершить к октябрю 2024 года.
17 октября 2023, 05:13
Июль 2023
В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги
4 июля 2023, 12:08

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