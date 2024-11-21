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«Будет попа, как орех»: показываем топ самых эффективных упражнений на ягодицы
21 ноября, 07:09
Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами
17 сентября, 04:00
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
2022
Причины трагедии. Молодая омичка погибла во время занятий спортом
Следствие озвучило версию того, почему умерла в фитнес-клубе 34-летняя омичка. Проверки продолжаются.
6 декабря 2022, 08:51
Популярное место встреч омских чиновников выставили на продажу
17 сентября 2022, 03:27

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