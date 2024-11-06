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Сбербанк

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Ноябрь
Сбер: омичи в 2024 году предпочитают вторичное жилье
6 ноября, 05:44
Октябрь
Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа
11 октября, 12:05
Откроют в октябре. На месте «Икеи» в Омске появится склад «Мегамаркета»
2 октября, 10:40
Сентябрь
Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»
3 сентября, 10:30
Август
Праздник знаний и профессий. Сбер устроит «цифровой пикник» для омичей
13 августа, 05:03
В Омске запустят программу поддержки женщин, открывающих свое дело
12 августа, 11:39
Июль
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
В центре Омска закрылся офис Сбера. Рассказываем, из-за чего
Филиал планируют открыть после реконструкции.
3 июля, 05:57
Июнь
Бывший омич Сергей Круглов оставил пост директора аэропорта в Горно-Алтайске
Это произошло накануне перехода контроля над аэропортом к другому экс-омичу — Герману Грефу.
17 июня, 05:23
Апрель
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
17 апреля, 10:41
Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске
Сумму вознаграждения пока назвать затрудняются.
17 апреля, 09:42
В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги
17 апреля, 05:37
Срочно. В Омске в здании «Сбербанка» произошел взрыв
17 апреля, 04:29
Март
Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы для жителей Омской области
18 марта, 06:04
В Омске оргкомитет с бизнесом обсудили проведение премии «Предприниматель ГОроДА»
6 марта, 10:18
Февраль
В центре Омска за 47 млн продают бутик-отель в здании «Сбербанка» на Жукова
7 февраля, 10:17
Декабрь 2023
Хоценко рассказал о планах по созданию в Омске системы подготовки ИТ-специалистов
6 декабря 2023, 06:38
Ноябрь 2023
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера
13 ноября 2023, 10:48

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