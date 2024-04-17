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Взрывчатое вещество

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Апрель
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара
Житель Омской области заправил бытовые баллоны газом для автомобилей, устройство взорвалось в жилом доме, теперь мужчине грозит уголовное наказание.
5 апреля, 09:28
Март
Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат
В банкомате на тот момент находилось около 4 млн рублей.
20 марта, 05:50

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