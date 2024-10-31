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Скидки достигнут 90%: с россиянами поделились лайфхаками перед осенней распродажей
В преддверии Черной пятницы магазины и онлайн-платформы предлагают своим клиентам уникальные акции и повышенные кешбэки. В материале — делимся секретами перед распродажей.
31 октября, 12:27
Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа
11 октября, 12:05
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
2023
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера
13 ноября 2023, 10:48
«И это в день аванса». Омичи рассказали о сбоях в сервисе Сбербанка
25 июля 2023, 08:34

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