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Published Сегодня, 02:34

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Запасайтесь водой. Омичей предупредили об отключении воды на этой неделе

15 апреля 2024, 02:34
Фото: Город55
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Омский водоканал предупредил об отключении воды 16 и 18 апреля

«ОмскВодоканал» проведет ремонт двух водопроводов в поселке Степной и на улице Химиков, 49. В связи с этим в течение суток в указанных районах не будет воды. Поэтому в «Водоканале» попросили жителей запастись питьевой водой.

В омском водоканале предупредили о плановом отключении воды во вторник, 16 апреля. В этот день сотрудники будут проводить ремонтные работы на водопроводе в поселке Степной. В связи с этим с 11 утра и до полуночи без воды останутся жители следующих домов:

  • на улице 40 лет Ракетных войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;
  • на улице Яковлева, 143, 108;
  • на улице Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65;
  • на улице Октябрьская, 110;
  • газовая котельная тепловой компании;
  • СНТ имени Левина;
  • СНТ Степные зори;
  • СНТ Керамик 3;
  • водоразборная колонка на улица Смоленская, 5;
  • воинская часть 489.

После этого, 18 апреля, с 10 утра до 11 вечера сотрудники омского водоканала начнут ремонт на водопроводе, который находится на улице Химиков, дом 49. В связи с этим будут отключены дома на улице Химиков: 55, 53, 51, 49 и 47а.

Ранее Город55 сообщал, что в Оконешниковском районе периодически возникали проблемы с подачей воды из-за износа сетей на 65%. С 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино осуществлялось с перебоями. В это время рабочие занимались ремонтом, и местные жители могли пользоваться только одной водопроводной колонкой.

Водопровод изношен на 65%. Жители омской деревни в очередной раз остались без воды
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#Омск#Омская область#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Ремонтные работы#Улица Герцена#Улица Химиков
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