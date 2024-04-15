Запасайтесь водой. Омичей предупредили об отключении воды на этой неделе

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
В омском водоканале предупредили о плановом отключении воды во вторник, 16 апреля. В этот день сотрудники будут проводить ремонтные работы на водопроводе в поселке Степной. В связи с этим с 11 утра и до полуночи без воды останутся жители следующих домов:
После этого, 18 апреля, с 10 утра до 11 вечера сотрудники омского водоканала начнут ремонт на водопроводе, который находится на улице Химиков, дом 49. В связи с этим будут отключены дома на улице Химиков: 55, 53, 51, 49 и 47а.
Ранее Город55 сообщал, что в Оконешниковском районе периодически возникали проблемы с подачей воды из-за износа сетей на 65%. С 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино осуществлялось с перебоями. В это время рабочие занимались ремонтом, и местные жители могли пользоваться только одной водопроводной колонкой.