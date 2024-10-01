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Срыв сроков

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2024
Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы
1 октября, 07:22
Не успели. В Омской области подрядчика оштрафовали за долгое благоустройство
В селе Новоильиновка должны были обустроить парк возле «Аллеи культуры» до 25 июня. Однако с работами затянули, и руководству подрядной организации пришлось выплатить штраф.
6 августа, 04:10
Дисквалифицирован. В Омской области подрядчик сорвал сроки строительства школы
С помощью прокуратуры объект был достроен, но компания сорвала сроки сдачи на полгода.
19 июля, 05:07
Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков нацпроекта
Глава Большереченского района и директор ООО «Атлантис-2008» получили представления от прокуратуры за срыв сроков благоустройства сквера, в котором ведутся работы по нацпроекту.
18 июля, 09:40
Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области
И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.
11 июля, 10:44
Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф
5 июня, 09:04
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23
Дети ждать не могут. Экс-мэр Омска Фадина высказалась по школе в Серебряном береге
6 марта, 08:43
«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат
4 марта, 08:34
2023
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
25 августа 2023, 07:40
С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
Из-за срыва сроков строительства в отношении подрядной организации проводят претензионную работу.
3 июня 2023, 09:22

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