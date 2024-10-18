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Отключение горячей воды

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2024
Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток
Территорию возле дома заливает горячей водой. Жильцы опасаются, что из-за этого дорогу размоет.
18 октября, 08:27
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний
10 сентября, 09:36
«Когда устранят аварию, никто не знает». Омичи сообщили о проблемах с горячей водой
17 июля, 11:16
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Компанию ошибочно привлекли к ответственности за проблемы с водоснабжением.
17 июля, 07:21
«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды
14 июня, 10:42
Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды
4 июня Росводоканал будет проводить ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Зеленая, 15/1.
29 мая, 08:39
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23
Терпим лишения. Скоро в омских Нефтяниках на день отключат воду
Ремонтные работы пройдут на водопроводе по адресу проспект Мира, 27а.
22 февраля, 09:39
Скоро в Омске произойдет глобальное отключение воды. Публикуем адреса
21 февраля, 10:36
2023
Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления
25 декабря 2023, 11:35
«Для надежности». Стало известно, когда десятки омских домов останутся без воды
12 ноября 2023, 09:07
В Таре Омской области неожиданно отключили воду. Рассказываем, где и почему
О перебоях с водоснабжением рассказали в администрации города.
8 ноября 2023, 10:48
«Для надежности». Жители омских Нефтяников на день останутся без воды
31 октября 2023, 08:49
«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой
24 октября 2023, 12:04
Стало известно, в каких домах Омска скоро снова отключат воду
Отключение произойдет из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу ул. Герцена, 48.
10 октября 2023, 08:13
«Для надежности водоснабжения». В Омске по нескольким адресам снова отключат воду
4 октября 2023, 08:25
«Моемся, не разбавляя». Омичи рассказали, как около месяца живут без горячей воды
18 сентября 2023, 02:42
Время тазиков, ведер и ковшей. В Омске начали отключать горячую воду
Горячее водоснабжение уже пропало у некоторых жителей городка Нефтяников.
16 мая 2023, 07:02

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