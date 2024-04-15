Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Уже восемь месяцев пустует стройплощадка школы на 1122 места в микрорайоне Ясная поляна, которую возводили в рамках нацпроекта «Образование». Контракт стоимостью 1,145 млрд рублей с подрядчиком — московской компанией «Капитал развитие» — расторгли в августе прошлого года из-за срыва сроков. А поиску нового подрядчика мешали суды между экс-застройщиком школы и «Омскоблстройзаказчиком».
Однако, как стало известно Городу55, школу в Ясной поляне исключили из перечня нацпроектов. Произошло это, как сообщили в минстрое, из-за сорванных сроков строительства и нарушения подрядчиком условий контракта. Теперь регион должен самостоятельно найти средства на строительство образовательного объекта.
«Школу в Ясной поляне исключили из перечня объектов нацпроекта в конце 2023 года. Подрядчик не только не справился с начальным этапом строительства, но и не оформил выполненные работы должным образом для оплаты. Поэтому средства федерального бюджета были возвращены», — прокомментировали Городу55 в минстроительства.
Для возобновления строительства так необходимой в Ясной поляне школы рассматривают различные варианты: участие в других федеральных программах (правда, с существующим бэкграундом не факт, что деньги захотят выделить) либо привлечение инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства. Облправительство собирается в 3-4 квартале предоставить средства на строительство школы, но здесь, вероятно, речь идет лишь о части суммы.
Напомним, что достроить школу в Ясной поляне изначально планировали к июлю 2024 года, однако теперь сроки строительства сдвинулись на 2024–2026 годы.
Ранее Город55 рассказывал о другой проблемной школе — в Исилькуле на 550 мест. На объекте сменилось несколько подрядчиков. Но из-за того что там выполнили больший объем работ (готовность составляет 40%), регион успел полностью получить средства из федерального бюджета. В конце марта новым застройщиком школы в Исилькуле стала омская компания «Арт Ремстрой». За работу ей заплатят 590 млн рублей.