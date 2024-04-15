Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта

Для возобновления строительства так необходимой в Ясной поляне школы рассматривают различные варианты: участие в других федеральных программах (правда, с существующим бэкграундом не факт, что деньги захотят выделить) либо привлечение инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства. Облправительство собирается в 3-4 квартале предоставить средства на строительство школы, но здесь, вероятно, речь идет лишь о части суммы.